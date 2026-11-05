به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی هرمزگان، امروز پنجشنبه چهاردهم آبان‌ماه آسمان استان قسمتی ابری در پاره‌ای نقاط شرقی و مرکزی و مناطقی از تنگه هرمز خواهد بود. همچنین در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات و نقاطی از شمال و غرب استان، افزایش ابر، باران، رعد و برق، تندباد لحظه‌ای و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وقوع بارش نسبتاً شدید به صورت نقطه‌ای و سیلابی شدن مسیل‌ها و نیز در مناطق مستعد، شرایط بارشی مهیا خواهد بود. وقوع تندباد و گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل است؛ از این رو توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

در محدوده دریای عمان، افزایش باد جنوب شرقی پیش‌بینی می‌شود که سبب تلاطم دریا خواهد شد. همچنین افزایش ابر و احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای و متلاطم شدن موقتی دریا به ویژه در مناطق شمالی تنگه هرمز مورد انتظار است. توصیه می‌شود تدابیر لازم در بنادر استان برای تردد ایمن شناورها صورت پذیرد.

از لحاظ دمایی نیز در این مدت نوسان یک تا دو درجه‌ای دما پیش‌بینی می‌شود.