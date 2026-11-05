عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات این حادثه مهم اظهار کرد: این سانحه رانندگی ساعت ۰۰:۳۰ بامداد چهاردهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ به وقوع پیوست.

وی افزود: این حادثه بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون با اتوبوس مسافربری که از مبدأ تهران به مقصد سیرجان در حرکت بود، در کیلومتر ۳۵ محور نایین به سمت اردستان رخ داد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام نیروهای امدادی به محل حادثه گفت: پس از اعلام گزارش، یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به سرعت به محل اعزام شد تا اقدامات درمانی لازم را انجام دهد.

عابدی در خصوص وضعیت مصدومان این حادثه خاطرنشان کرد: این سانحه ۳ مصدوم شامل یک مرد (راننده اتوبوس) و دو زن (از مسافران اتوبوس) بر جای گذاشت که مصدومان به دلیل داشتن آسیب‌های جزئی، مراقبت‌های درمانی را در محل دریافت کرده و از انتقال به مرکز درمانی خودداری کردند.