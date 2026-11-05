به گزارش خبرنگار مهر، مینو میری صبح پنجشنبه در هشتمین همایش ملی دانش‌ آموزش محتوا (PCK) در راهنمایی و مشاوره که در سالن غدیر برگزار شد، با اشاره به اهمیت پژوهش در نظام آموزشی اظهار کرد: پژوهش ضرورتی اساسی و مکمل آموزش است و در حوزه تعلیم و تربیت و راهنمایی و مشاوره باید ضمن انجام پژوهش‌های علمی، از یافته‌ها و تجربیات پژوهشگران دیگر نیز بهره گرفت.

دبیر علمی هشتمین همایش ملی دانش‌آموزش محتوا (PCK) در راهنمایی و مشاوره با اشاره به روند شکل‌گیری این همایش افزود: حدود هشت ماه پیش، برگزاری هشتمین همایش ملی راهنمایی و مشاوره به استان خراسان جنوبی واگذار شد و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این رویداد علمی روز پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه در بیرجند برگزار شد.

وی با بیان اینکه مجوز برگزاری این رویداد حدود شش ماه پیش دریافت شده بود، تصریح کرد: با وجود فاصله زمانی محدود از دریافت مجوز تا برگزاری همایش، ۲۶۹ مقاله به دبیرخانه رسید که از نظر تعداد و مشارکت گروه‌های مختلف علمی، قابل توجه بود.

میری درباره ترکیب مشارکت‌کنندگان در این رویداد علمی بیان کرد: ۴۷ درصد مقالات ارسالی از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های مختلف کشور، ۱۵ درصد از سوی معلمان، ۱۹ درصد از سوی دانشجومعلمان و ۹ درصد از سوی سایر مشارکت‌کنندگان دانشگاهی ارائه شده است.

میری ادامه داد: از مجموع مقالات، ۳۱ درصد برای ارائه شفاهی پذیرفته شدند و بخش بیشتری از مقالات پذیرفته‌شده نیز در قالب پوستر ارائه می‌شوند.

دبیر علمی هشتمین همایش ملی دانش‌آموزش محتوا در راهنمایی و مشاوره با اشاره به گستره جغرافیایی مشارکت‌کنندگان گفت: پژوهشگران و شرکت‌کنندگانی از ۳۳ شهر و استان کشور در این رویداد مشارکت داشتند و بیرجند، تهران و یزد بیشترین میزان مشارکت را به خود اختصاص دادند.

میری همچنین از همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور در برگزاری این همایش قدردانی کرد و افزود: اعضای کمیته علمی از دانشگاه‌های معتبری همچون دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه اصفهان، دانشگاه بیرجند و پژوهشکده آموزش‌وپرورش در کنار دیگر متخصصان این حوزه برای ارزیابی علمی مقالات همکاری کردند.

وی با اشاره به نقش داوران در ارتقای کیفیت علمی همایش خاطرنشان کرد: در این رویداد از ظرفیت ۵۸ داور از دانشگاه‌های مختلف کشور استفاده شد که مشارکت آنان در بررسی و ارزیابی مقالات نقش مهمی در کیفیت علمی همایش داشت.

دبیر علمی همایش با اشاره به اهمیت ثبت و استفاده از تجربیات آموزشی و پژوهشی، بر ضرورت تقویت ارتباط میان آموزش و پژوهش و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، معلمان و دانشجومعلمان برای ارتقای دانش و کیفیت فعالیت‌های آموزشی و مشاوره‌ای تأکید کرد.