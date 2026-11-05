به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح پنجشنبه در دیدار با استاد عبدالله جواری، از پیشکسوتان برجسته خوشنویسی، که به مناسبت روز خوشنویسی و هفته فرهنگ عمومی برگزار شد، اظهار کرد: حمایت از هنرمندان و انتقال میراث فرهنگی و هنری کرمانشاه به نسل جوان، از مسئولیت‌های مهم مدیریت استان است و در این مسیر در کنار اهالی فرهنگ و هنر خواهیم بود.

وی با قدردانی از حضور استادان و فعالان فرهنگی در این دیدار افزود: فرهنگ بخش جدایی‌ناپذیر زندگی انسان و زیربنای هویت جامعه است و حضور در جمع اهالی فرهنگ و هنر، فرصتی ارزشمند برای بهره‌مندی از دیدگاه‌ها و تجربه‌های آنان به شمار می‌رود.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه تمدن جوامع صرفاً با شاخص‌هایی مانند تعداد کارخانه‌ها یا ساختمان‌های بلند سنجیده نمی‌شود، تصریح کرد: جامعه متمدن جامعه‌ای است که از پشتوانه فرهنگی غنی برخوردار باشد و کرمانشاه به دلیل پیشینه تاریخی و تمدنی خود، ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه فرهنگ و هنر دارد.

حبیبی با تأکید بر ضرورت معرفی میراث فرهنگی استان به نسل جدید گفت: باید داشته‌های ارزشمند گذشتگان را احیا کنیم و زمینه آشنایی نسل امروز با این سرمایه‌ها را فراهم آوریم. موسیقی، شعر و خوشنویسی از جمله حوزه‌هایی هستند که انتقال میراث آن‌ها به جوانان اهمیت فراوانی دارد.

وی هنر را ابزاری مؤثر برای ماندگاری و انتقال مفاهیم دانست و افزود: پیام‌ها و موضوعات مهم اجتماعی، فرهنگی و معنوی هنگامی که با زبان هنر ارائه می‌شوند، تأثیر بیشتری بر مخاطبان دارند و بهتر در ذهن و دل جامعه جای می‌گیرند.

استاندار کرمانشاه خوشنویسی را هنری لطیف و اثرگذار توصیف کرد و گفت: زیبایی نوشتار و بیان هنری می‌تواند بر ارزش یک اثر بیفزاید و این هنر در انتقال مفاهیم دینی و معنوی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد؛ چراکه با احساس و روح مخاطب ارتباط برقرار می‌کند.

حبیبی با اشاره به پیشینه خوشنویسی در کرمانشاه و نام‌آوری استادانی همچون کلهر و آیت‌الله نجومی بیان کرد: ظرفیت‌های این هنر در استان قابل توجه است و باید از مفاخر آن پاسداری و از فعالان این عرصه حمایت شود. تربیت نزدیک به ۵۰۰ خوشنویس در رتبه‌های ممتاز و عالی، اقدامی ارزشمند است که شایسته قدردانی است.

وی با اعلام آمادگی مدیریت استان برای تقویت حمایت‌ها از هنرمندان ادامه داد: برگزاری همایش‌ها و برنامه‌های عمومی با محوریت خوشنویسی باید با هماهنگی دنبال شود تا زمینه آشنایی بیشتر مردم با این هنر و گسترش آن در جامعه فراهم شود.

استاندار کرمانشاه همچنین بر فراهم کردن فرصت عرضه آثار هنری تأکید کرد و گفت: برپایی نمایشگاه‌ها در معرفی و زنده نگه‌داشتن هنر نقش مهمی دارد و می‌توان با پیگیری‌های لازم، آثار خوشنویسی استادان را برای چند روز در مجموعه استانداری در معرض دید کارکنان و مراجعه‌کنندگان قرار داد و از فضاهای پرتردد دستگاه‌های اجرایی نیز برای معرفی این آثار بهره گرفت.

حبیبی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در حمایت از هنرمندان خاطرنشان کرد: ادارات می‌توانند در تهیه هدایا و یادبودهای سازمانی از آثار هنری و خوشنویسی استفاده کنند؛ اقدامی که علاوه بر حمایت از تولیدات هنری، زمینه توجه بیشتر به زیبایی‌های فرهنگی و معنوی را فراهم می‌کند.

وی در پایان با قدردانی از استاد جواری، شادرام، زمزیا و دیگر هنرمندان خوشنویس استان گفت: علاقه و انگیزه هنرمندان عامل مهمی در استمرار و ماندگاری هنر است و مدیریت استان نیز با درک دشواری‌های این مسیر، خود را همراه هنرمندان می‌داند و از تلاش‌های آنان حمایت خواهد کرد.