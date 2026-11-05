به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه، صبح پنجشنبه در آیین تجلیل از محیط‌بانان نمونه استان با قدردانی از تلاش‌های محیط‌بانان اظهار کرد: محیط‌بانان در شرایط دشوار اقلیمی، گرما و سرما و با وجود محدودیت امکانات، مسئولیت سنگین حفاظت از محیط زیست و زیستگاه‌های طبیعی را بر عهده دارند و تلاش‌های آنان نقش مهمی در صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان دارد.

وی با بیان اینکه اقتصاد سمنان بدون طبیعت، اقتصادی پایدار و قابل دفاع نخواهد بود، افزود: بسیاری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و مزیت‌های اقتصادی استان به داشته‌های طبیعی آن وابسته است و حفاظت از این سرمایه‌ها در واقع حفاظت از آینده اقتصادی سمنان محسوب می‌شود.

معاون امور اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به جایگاه این استان به‌عنوان زادگاه یوزپلنگ آسیایی تصریح کرد: افتخار میزبانی از این گونه ارزشمند مدیون تلاش محیط‌بانان است و هرگونه آسیب به زیستگاه و جمعیت یوزپلنگ می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای استان داشته باشد و حتی بر ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری سمنان تأثیر بگذارد.

دهرویه با تأکید بر ضرورت تقویت امکانات و تجهیزات حفاظتی محیط‌بانان یادآور شد: سرمایه‌گذاری در حوزه حفاظت از محیط زیست و تأمین امنیت زیستگاه‌ها، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای اقتصاد استان است و نباید این موضوع را از نگاه توسعه اقتصادی جدا دانست.

وی با اشاره به فعالیت حدود ۷۵۰ معدن در استان سمنان و ضرورت ایجاد توازن میان فعالیت‌های معدنی و الزامات زیست‌محیطی بیان کرد: در شرایطی که صنعت یکی از پایه‌های اقتصاد استان به شمار می‌رود، نمی‌توان فعالیت معادن را نادیده گرفت، اما توسعه این بخش باید بر مبنای بهره‌برداری اصولی و برخورداری از پیوست زیست‌محیطی دنبال شود.

معاون امور اقتصادی استاندار سمنان ادامه داد: اگر برای فعالیت هر معدن، الزامات محیط زیستی و شیوه بهره‌برداری اصولی در نظر گرفته شود، معادن می‌توانند در کنار رعایت ملاحظات زیست‌محیطی به رونق اقتصادی و گردش مالی استان کمک کنند.

دهرویه همچنین ظرفیت‌های طبیعی استان را فرصتی برای توسعه اقتصاد گردشگری دانست و گفت: با ایجاد اکوپارک‌های اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی می‌توان ضمن حفظ منابع طبیعی و ایجاد اشتغال، زمینه مشارکت مردم در حفاظت از این عرصه‌ها را فراهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد توسعه اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که جوامع محلی خود را در حفظ منابع طبیعی سهیم بدانند و حفاظت از محیط زیست به بخشی از منافع و فعالیت‌های اقتصادی مردم تبدیل شود؛ چراکه پایداری منابع طبیعی، زیربنای توسعه ماندگار استان سمنان است.