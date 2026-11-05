به گزارش خبرنگار مهر، ایرج مهدی‌زاده صبح پنجشنبه در هشتمین همایش ملی دانش‌آموزش محتوا (PCK) در راهنمایی و مشاوره، با اشاره به پیشینه علمی و فرهنگی خراسان جنوبی اظهار کرد: این استان خاستگاه شخصیت‌های علمی اثرگذاری بوده است که در سطح ملی و بین‌المللی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی بیان کرد: از جمله چهره‌هایی چون دکتر شکوهی؛ پرفسور بلالی مود و.. که در حوزه‌های تعلیم و تربیت، جغرافیا، ارتباطات، تاریخ شفاهی، سم‌شناسی و ادبیات جایگاه برجسته‌ای داشته‌اند.

وی با بیان اینکه شکل‌گیری آموزش نوین در خراسان جنوبی ریشه در توجه بزرگان و فرهیختگان این منطقه به علم و دانش دارد، افزود: در دوره‌ای که مدارس جدید در کشور به‌تدریج شکل می‌گرفتند، توجه به آموزش نوین در این استان نیز مورد اهتمام قرار گرفت و حتی برخی از روحانیون و شخصیت‌های برجسته، فرزندان خود را برای تحصیل به مدارس جدید می‌فرستادند تا زمینه گسترش علم و دانش فراهم شود.

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی ادامه داد: تلاش شخصیت‌هایی همچون آیت‌الله تهامی، آیت‌الله سعیدی و مرحوم علامه فرزان در تحولات علمی و فرهنگی استان مؤثر بوده است و پیشرفت علمی امروز خراسان جنوبی را باید در پیوند با این پیشینه ارزشمند بررسی کرد.

مهدی‌زاده در ادامه با اشاره به ویژگی‌های دنیای امروز بیان کرد: در حوزه مدیریت از شرایط کنونی با عنوان عصر نوسانات و تغییرات گسترده یاد می‌شود؛ عصری که تغییرات سیاسی و اجتماعی در آن سریع، غیرمنتظره و گاه دشوار برای پیش‌بینی هستند و حتی عمر و ماندگاری دانش نیز تحت تأثیر تحولات پرشتاب قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه دسترسی گسترده به اطلاعات لزوماً به معنای برخورداری از اطلاعات معتبر نیست، تصریح کرد: امروزه حجم زیادی از اطلاعات در اختیار افراد قرار دارد، اما نمی‌توان به همه آن‌ها اعتماد کرد. در چنین شرایطی، پیش‌بینی آینده و ارزیابی پیامدهای تصمیم‌ها دشوارتر شده است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی پیچیدگی را از دیگر ویژگی‌های مهم جهان معاصر دانست و گفت: در دنیای پیچیده، عوامل مختلف به یکدیگر وابسته‌اند و یک تغییر کوچک می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

وی افزود: این پیچیدگی در حوزه مشاوره اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا دانش‌آموزان با مجموعه‌ای از مسائل خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه‌اند که نمی‌توان آن‌ها را جدا از یکدیگر بررسی کرد. مشاور برای کمک مؤثر به دانش‌آموز باید این عوامل درهم‌تنیده را بشناسد و در تصمیم‌گیری‌های خود مورد توجه قرار دهد.

مهدی‌زاده با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های مشاوره متناسب با شرایط جدید اظهار کرد: مشاوران باید بتوانند به دانش‌آموزان کمک کنند تا محیط پیرامون خود را بهتر بشناسند، شرایطشان را درک کنند و با آگاهی بیشتری درباره آینده و مسیر زندگی خود تصمیم بگیرند.

وی بیان کرد: یکی از الزامات مشاوره در دنیای امروز، دسترس‌پذیر بودن خدمات است؛ به‌گونه‌ای که دانش‌آموز در هر زمان که با مسئله یا مشکلی روبه‌رو می‌شود، بتواند از حمایت و راهنمایی لازم بهره‌مند شود.

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی تأکید کرد: خدمات مشاوره‌ای باید فراگیر، در دسترس و مبتنی بر مشارکت باشند و زمینه احساس تعلق و برخورداری همه دانش‌آموزان از فرصت‌های حمایتی را فراهم کنند تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل شرایط خانوادگی یا اجتماعی خود از دریافت کمک و راهنمایی محروم نماند.

وی تصریح کرد: خدمات مشاوره برای دانش آموزان باید فراگیر باشد نه اینکه دانش آموزان مناطق محروم از این خدمت بی نصیب بمانند.