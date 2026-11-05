محمد امیدفر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۴۵ هواشناسی اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی از روز جمعه ۱۵ آبان آغاز می‌شود و تا اواخر وقت دوشنبه ۱۸ آبان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این سامانه موجب بارش باران، رعدوبرق و وزش باد در مناطق مستعد همراه با گردوخاک می‌شود و در ارتفاعات استان نیز احتمال بارش برف وجود دارد.

امیدفر با اشاره به اینکه تمامی مناطق استان از جمله تبریز تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند، ادامه داد: آبگرفتگی معابر و جاده‌ها، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه و وزش باد شدید موقتی از مخاطرات احتمالی این سامانه است.

وی شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و سقوط سنگ در مناطق کوهستانی را از دیگر پیامدهای احتمالی فعالیت سامانه بارشی عنوان کرد.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی، خواستار احتیاط در ترددهای برون‌شهری و خودداری از توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها شد.

امیدفر پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی، طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر را ضروری دانست و بر احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی، خودداری از محلول‌پاشی و سم‌پاشی باغات و جمع‌آوری محصولات کشاورزی و انتقال آن‌ها به مکان‌های امن تأکید کرد.

وی همچنین بر آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها برای مقابله با پیامدهای احتمالی این سامانه بارشی تأکید کرد.