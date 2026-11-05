به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی صبح پنج‌شنبه در نشست بانوان کنشگر و موثر شهر بشرویه با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی بانوان در تحولات اجتماعی و فرهنگی، اظهار کرد: امروز اثرگذاری فعالیت‌های مردمی در عرصه جنگ نرم، گاه از آنچه در عرصه نظامی و موشکی اتفاق می‌افتد، گسترده‌تر است.

حجت الاسلام سالاری مکی با تأکید بر نقش محوری بانوان در تداوم جریان اسلام ناب، به جایگاه مادر حضرت موسی(ع) در قرآن اشاره کرد و گفت: در برابر نسل کشی فرعون، خداوند ماموریت مواجهه با طراحی دشمن را به مادر حضرت موسی علیه السلام سپرده است و این بیانگر مسئولیت خطیر مادران در حفظ رسالت و ارزش‌های الهی است.

وی همچنین با اشاره به ابعاد عبادی، اجتماعی و ایثارگرانه شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س)، شب‌زنده‌داری، اطعام نیازمندان و حضور در جنگ احد و پرستاری از مجروحان را از جلوه‌های برجسته سیره آن حضرت برشمرد.

وی با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا(س) با وجود شرایط جسمانی حاد و دشواری‌های فراوان، در دفاع از ولایت و جلوگیری از تضییع حق امیرالمؤمنین(ع) ایستادگی کرد، گفت: امروز هم مردمی که بیش از ۲۵۰ شب در خیابان حضور پیدا کرده‌اند، با انگیزه دفاع از ولایت و بدون چشمداشت شخصی در میدان هستند.

حجت‌الاسلام سالاری مکی با بیان اینکه امروز فرماندهان میدان در نوشته‌های خود از مردم قدردانی می‌کنند و بر اهمیت حفظ حضور مردم در خیابان تأکید دارند، افزود: حضور افراد در قالب‌های مختلف از جمله حمل پرچم و پلاکارد و موکب‌داری، همچنین همراهی مادران با فرزندان و شرکت افراد دارای معلولیت با ویلچر، نشان‌دهنده عمق اعتقاد و پایبندی مردم به آرمان‌های دینی است.

ضرورت تبدیل ظرفیت خیابان به جریان تمدنی در جهان

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه حضور خیابانی نباید به یک فعالیت محدود و مقطعی تبدیل شود، بیان کرد: این ظرفیت باید به دریچه‌ای برای ورود مردم به عرصه گره‌گشایی از مشکلات کشور، منطقه و جهان تبدیل شود.

وی با اشاره به ظرفیت نوجوانان و بانوان در عرصه بین‌الملل اظهار کرد: باید به این موضوع اندیشید که چگونه می‌توان نوجوان ایرانی را به الگویی الهام‌بخش برای نوجوانان سایر کشورها، تبدیل کرد.

حجت الاسلام سالاری بیان کرد: امروز با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و ظرفیت صفحات مجازی، با یک مهندسی معکوس برای اثرگذاری و جذب خوبان عالم به جبهه خودی در کشورهای دیگر الزاماً نیازی به تسلط بر زبان آن کشورها نیست و می‌توان از یک شهر، جریان و حرکتی تمدنی را در خارج از مرزها شکل داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه نگاه جهانی شرط اثرگذاری گسترده در عرصه فرهنگی است، اظهار کرد: موکب‌داری و برگزاری هیئت‌های هفتگی فعالیت‌هایی ارزشمند هستند، اما نباید فعالیت‌ها را به همین سطح محدود کنیم و لازم است افق‌های گسترده‌تری برای نقش‌آفرینی در نظر بگیریم.

وی با اشاره به سرعت گسترش گرایش به اسلام ناب و جریان مقاومت در جهان، گفت: باید ظرفیت‌های بانوان و مجموعه‌های فرهنگی برای معرفی معارف مهدوی در سطح بین‌المللی پای کار بیایند.