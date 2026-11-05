مهدی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق روستایی اظهار کرد: در طول فصل کاری امسال، ۱۲ کیلومتر از راه‌های ارتباطی پنج روستای بخش مرادلو با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی شهرستان آسفالت شده است.

وی با بیان اینکه این مسیرها برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی آسفالت می‌شوند، افزود: اجرای این پروژه‌ها نقش مهمی در بهبود وضعیت راه‌های روستایی، تسهیل تردد اهالی و ارتقای ایمنی رفت‌وآمد ساکنان این مناطق دارد.

بخشی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های عمرانی در مناطق روستایی تصریح کرد: برخورداری روستاها از راه ارتباطی مناسب، یکی از مطالبات مهم مردم و از عوامل مؤثر در رونق اقتصادی، تسهیل دسترسی به خدمات عمومی و افزایش رضایتمندی روستاییان است.

وی همچنین از تلاش و همکاری مجموعه عوامل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان و استان در اجرای این پروژه‌ها قدردانی کرد و خواستار تداوم اقدامات عمرانی برای بهسازی و توسعه راه‌های ارتباطی روستاهای شهرستان شد.

وی گفت: اجرای این طرح‌ها در بخش مرادلو، گامی در راستای محرومیت‌زدایی، توسعه متوازن مناطق روستایی و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل در شهرستان مشگین‌شهر به شمار می‌رود.