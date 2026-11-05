به گزارش خبرگزاری مهر، تحلیل‌های منتشرشده در روزنامه‌های گاردین، تایم و واشنگتن‌پست حاکی از آن است که پیروزی‌های دموکرات‌ها نشان‌دهنده مخالفتی فراگیر با جریان «ماگا» بوده و شکست کارزارهای انتخاباتی ترامپ در پایگاه‌های سنتی جمهوری‌خواهان، مانند کارولینای جنوبی و تگزاس، را رقم زده است.

این روزنامه‌ها همچنین نسبت به وقوع بن‌بست سیاسی در آستانه یک بحران مالی قریب‌الوقوع هشدار داده و خواستار دستیابی فوری به توافق‌های سیاسی شده‌اند.

روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز فاش کرد که ۷۰ درصد جوانان در واکنش به نارضایتی از ترامپ به دموکرات‌ها رأی داده‌اند.

در همین حال، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت تأکید کرد که کابینه نتانیاهو به باری بر دوش آمریکا تبدیل شده است و افزایش احساسات ضداسرائیلی در میان افکار عمومی آمریکا، عامل اصلی تهدیدها درباره توقف کمک‌های مالی و نظامی به اسرائیل به شمار می‌رود.