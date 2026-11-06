به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی در هشتمین همایش بانوان فعال در عرصه هیئت که به میزبانی بندرعباس برگزار شد، با اشاره به جایگاه ممتاز حضرت فاطمه زهرا(س) در عالم هستی، ایشان را الگوی برتر هدایت و اسوه‌ای برای همه انسان‌ها، به‌ویژه بانوان معرفی کرد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به سیره خانوادگی حضرت زهرا(س) و بخشندگی ایشان افزود: سرچشمه بسیاری از توفیقات و برکات عالم را باید در خانه‌ای جست‌وجو کرد که هیچ نیازمند و گرفتاری از درگاه آن دست خالی بازنگشته است. ایثار حضرت زهرا(س) به‌گونه‌ای بود که حتی عزیزترین داشته‌های خود را پیش از بهره‌مندی شخصی، به نیازمندان هدیه می‌کردند.

وی ادامه داد: حضرت فاطمه زهرا(س) تنها برای بانوان الگو نیستند، بلکه اسوه‌ای برای همه انسان‌ها در مسیر بندگی و تعالی به شمار می‌روند. حتی حضرت ولی‌عصر(عج) نیز در بیان جایگاه آن حضرت، ایشان را اسوه حسنه خود معرفی کرده‌اند؛ این مسئله نشان‌دهنده عظمت و مرتبه بی‌بدیل حضرت صدیقه طاهره(س) است.

قمی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده بانوان در سرنوشت خانواده و جامعه تصریح کرد: در شرایط عادی زندگی نیز مادر، خواهر، همسر و دختر، هر یک می‌توانند نقشی سرنوشت‌ساز در خانواده ایفا کنند. اگر بخشی از ظرفیت‌های وجودی و توانمندی‌هایی که خداوند در اختیار بانوان قرار داده است، به‌درستی شناخته و جدی گرفته شود، آثار آن مستقیماً در سرنوشت خانواده، محله، شهر، کشور و حتی جهان نمایان خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امروز جامعه درگیر یک جنگ ترکیبی است، اظهار کرد: در این نبرد، ابعاد مختلف جنگ نظامی، جنگ نرم، جنگ روانی، جنگ فرهنگی و جنگ روایت‌ها به‌صورت هم‌زمان دنبال می‌شود و برای مواجهه با این شرایط، حضور مستمر و قهرمانانه بانوان ضرورتی انکارناپذیر است.

نقش بانوان فراتر از پشتیبانی در جبهه است

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه نقش زنان در دوران دفاع مقدس صرفاً به پشتیبانی و امدادرسانی محدود نبود، تصریح کرد: نباید نقش بانوان را تنها در پرستاری از مجروحان، فعالیت در بیمارستان‌ها، مساجد و سنگرهای پشت جبهه خلاصه کرد؛ بلکه بخش مهمی از نقش‌آفرینی آنان در ایجاد روحیه، پشتیبانی عاطفی و حفظ انگیزه رزمندگان، در بستر خانواده و به شیوه‌ای هنرمندانه شکل می‌گرفت.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه بخش مهمی از تربیت نسل و ایجاد انگیزه برای مجاهدت با نقش‌آفرینی بانوان شکل می‌گیرد، گفت: مادران و دختران در حفظ پیوندهای خانوادگی، تقویت معنویت و برگزاری آیین‌های عزاداری نقش محوری دارند و این ظرفیت‌ها در تعالی فرهنگی و اجتماعی جامعه تأثیرگذار است.

زنان در روایت دفاع مقدس و روایت فتح پیشتاز بوده‌اند

قمی با تأکید بر اهمیت جنگ روایت‌ها در شرایط کنونی اظهار کرد: یکی از عرصه‌هایی که بانوان می‌توانند در آن نقشی تعیین‌کننده داشته باشند، روایت نبرد، روایت فتح، روایت پیروزی و روایت پیشرفت است. زنان به دلیل برخورداری از توانایی درک ظرافت‌ها و پردازش هنرمندانه ابعاد مختلف حقیقت، ظرفیت ویژه‌ای برای روایتگری دارند.

وی افزود: بانوان هم در نوشتن داستان و هم در بیان و انتقال روایت‌ها توانمندی‌های قابل‌توجهی دارند. این ظرفیت حتی در لالایی‌های مادرانه و روایت‌های روزمره آنان نیز جلوه‌گر است. به همین دلیل، در ادبیات دفاع مقدس و ادبیات پایداری، بسیاری از آثار موفق درباره شهدا، فرماندهان شهید و روزهای دفاع مقدس به قلم نویسندگان زن خلق شده است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره نقش زنان در روایت دفاع مقدس گفت: ایشان نیز بارها بر نقش مؤثر بانوان در عرصه روایت فتح و ادبیات پایداری تأکید کرده‌اند و معتقدند زنان در این عرصه باید پیشتاز باشند؛ چراکه با شناخت دقیق‌تر ظرایف و جزئیات، می‌توانند روایت‌هایی هنرمندانه‌تر و اثرگذارتر ارائه کنند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، با اشاره به جایگاه و نقش راهبردی بانوان در تحولات اجتماعی اظهار کرد: بانوان در عرصه‌های مهم معنوی، اخلاقی، تربیتی و ارتباطی، همچنین در ایجاد انگیزه و اراده برای حرکت‌های اجتماعی، نقشی محوری و تعیین‌کننده دارند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با یادآوری نگاه امام خمینی(ره) به جایگاه بانوان تصریح کرد: امام راحل با وجود حساسیت‌ها و دقت‌نظرهای ویژه‌ای که در مسائل مختلف داشتند، به صراحت بر نقش و جایگاه راهبری زنان تأکید می‌کردند و بانوان را شایسته پذیرش مسئولیت رهبری اجتماعی می‌دانستند.

قمی با بیان اینکه بخش مهمی از عرصه‌های هویت‌ساز و شخصیت‌ساز جامعه در اختیار بانوان است، گفت: در جنگ‌های نرم و مواجهه با مسائل فرهنگی و اجتماعی هر دوره، زنان می‌توانند با ایفای نقش راهبری و پیشرانی، مسیر حرکت جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. در این مسیر، حضرت زینب کبری(س) الگوی برجسته و سرسلسله این نقش‌آفرینی است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با قدردانی از گسترش هیئت‌های بانوان و حضور زنان توانمند و تحصیل‌کرده در فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی اظهار کرد: امروز شاهد شکل‌گیری و توسعه هیئت‌های ویژه بانوان و بخش‌های بانوان در هیئت‌های مذهبی هستیم. این ظرفیت می‌تواند در کنار فعالیت‌های عبادی و فرهنگی، توجه ویژه‌ای به مسائل خانواده‌های شهدا، مادران، خواهران و فرزندان شهدا داشته باشد.

قمی ادامه داد: بانوان به دلیل درک عمیق از مسائل خانواده، می‌توانند جایگاه خانواده‌های شهدا را به‌درستی بشناسند و آنان را در کانون توجه فعالیت‌های هیئتی قرار دهند. خانواده شهید، بستر پرورش و بالندگی شهید بوده و مادر شهید در شکل‌گیری شخصیت و مسیر فرزند خود نقشی اساسی داشته است؛ ازاین‌رو، بهره‌گیری از تجربه و معرفت این خانواده‌ها برای شناخت اهداف شهدا و تطبیق آن با شرایط امروز جامعه اهمیت فراوانی دارد.

قمی با تأکید بر جایگاه خانواده در منظومه معارف دینی بیان کرد: خانواده از جایگاهی بسیار والایی برخوردار است و در روایات نیز بر ارزش و محبوبیت این نهاد تأکید شده است. هیئت‌های بانوان و بخش‌های بانوان هیئت‌های بزرگ می‌توانند با شناخت اهمیت خانواده، در صیانت از این بنیان و تقویت آن نقش مؤثری ایفا کنند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، نقش بانوان در تشویق و همراه‌سازی مردان برای حضور در میدان‌های اجتماعی را مهم دانست و گفت: حضور مؤثر زنان در تجمعات و حرکت‌های اجتماعی، تنها به مشارکت فردی آنان محدود نمی‌شود؛ بلکه بانوان با ایجاد انگیزه، تقویت روحیه و همراه‌سازی اعضای خانواده، در تشویق مردان به حضور و نقش‌آفرینی نیز تأثیرگذار هستند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ای و اجتماعی هیئت‌های بانوان اظهار کرد: هیئت‌های بانوان باید با تولید و انتشار محتوای مناسب، صدای روشنگری و جهاد تبیین را به جامعه برسانند. سخنان مستدل، متین و حکیمانه بانوان هیئتی نباید تنها به مخاطبان خاص محدود بماند، بلکه باید در فضای عمومی جامعه شنیده شود.

نقش‌آفرینی بانوان در جنگ شناختی و رسانه‌ای

قمی در بخش دیگری از سخنان خود، فعالیت هیئت‌های بانوان را در شرایط جنگ شناختی، رسانه‌ای و روانی بسیار مهم دانست و اظهار کرد: حضور بانوان در خیابان، میدان و هیئت باید به نقش‌آفرینی مؤثر در عرصه تبیین، روایتگری و خون‌خواهی تبدیل شود. این حضور می‌تواند قدرت گفتمانی جامعه را افزایش دهد و در برابر عملیات روانی دشمن، مصونیت و اقتدار ایجاد کند.

وی با ادای احترام به خانواده‌های معظم شهدا، بر آمادگی سازمان تبلیغات اسلامی برای خدمتگزاری و پشتیبانی از بانوان و هیئت‌های مذهبی تأکید کرد.