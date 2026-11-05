امجد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و تنوع زیستی منطقه شکارممنوع خرمنه‌سر طارم گفت: این منطقه یکی از عرصه‌های ویژه و ارزشمند طبیعی در شمال‌غرب کشور به شمار می‌رود و اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان زنجان برنامه دارد با توجه به شاخص‌ها و قابلیت‌های زیست‌محیطی آن، موضوع ارتقای این منطقه به پناهگاه حیات‌وحش را پیگیری کند.

وی افزود: منطقه خرمنه‌سر از نظر تنوع گونه‌های جانوری، پوشش طبیعی و جاذبه‌های زیست‌محیطی از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و حضور گونه‌های ارزشمندی همچون پلنگ، خرس قهوه‌ای و کل و بز در این منطقه به ثبت رسیده است.

معاون اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان زنجان ادامه داد: علاوه بر تنوع جانوری، وجود سه تالاب طبیعی کوهسار، جمال‌آباد و کردآباد و همچنین غار خرمنه‌سر از دیگر ظرفیت‌های برجسته این منطقه محسوب می‌شود که مجموع این ویژگی‌ها، اهمیت حفاظتی و اکولوژیکی آن را دوچندان کرده است.

وی تأکید کرد: مجموعه این شاخص‌ها، منطقه خرمنه‌سر طارم را به یکی از عرصه‌های مهم طبیعی استان و کشور تبدیل کرده و ارتقای سطح حفاظتی آن می‌تواند زمینه حفاظت مؤثرتر از گونه‌های جانوری، زیستگاه‌های طبیعی و منابع ارزشمند منطقه را فراهم کند.

هفت منطقه تحت مدیریت و حفاظت محیط زیست در استان زنجان

در تشریح وضعیت مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان اظهار کرد: استان زنجان در مجموع دارای هفت منطقه تحت حفاظت است که شامل چهار منطقه تحت مدیریت و سه منطقه شکارممنوع می‌شود.

وی افزود: چهار منطقه تحت مدیریت محیط زیست استان عبارت‌اند از پناهگاه حیات‌وحش انگوران، منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد، منطقه حفاظت‌شده فیله‌خاصه و منطقه حفاظت‌شده انگوران.

به گفته وی، سه منطقه شکارممنوع استان نیز شامل خرمنه‌سر، فیله‌خاصه و خراسانلو هستند که هرکدام از نظر زیستگاهی و تنوع گونه‌های جانوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

معاون اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان زنجان در تشریح آخرین آمار سرشماری گونه‌های شاخص جانوری استان گفت: بر اساس آخرین سرشماری انجام‌شده در سال گذشته، جمعیت آهو در مناطق سرخ‌آباد و فیله‌خاصه یک‌هزار و ۲۰۶ رأس، جمعیت قوچ و میش در منطقه انگوران یک‌هزار و ۶۲۷ رأس و جمعیت کل و بز استان نیز یک‌هزار و ۹۶ رأس برآورد شده است.

وی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی محیط‌بانان برای حفاظت از گونه‌های جانوری اظهار کرد: همکاران محیط‌بان ما با حضور مستمر در مناطق تحت مدیریت و پاسگاه‌های محیط‌بانی، وظیفه حفاظت و پایش زیستگاه‌ها و حیات‌وحش را بر عهده دارند.

باقری ابراز امیدواری کرد: با تداوم تلاش نیروهای محیط‌بانی، اجرای برنامه‌های حفاظتی، تأمین نیازهای زیستی حیات‌وحش در شرایط دشوار زمستانی و مشارکت تشکل‌های مردمی، در سرشماری پیش‌رو شاهد افزایش و بهبود وضعیت جمعیت گونه‌های شاخص جانوری استان باشیم.

اضافه شدن سه تالاب طبیعی زنجان به فهرست تالاب‌های ملی کشور

معاون اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان زنجان در ادامه از ثبت سه تالاب طبیعی استان در فهرست تالاب‌های ملی کشور خبر داد و اظهار کرد: در آخرین نشست هیئت وزیران در زمینه موضوع تالاب‌ها که در مردادماه برگزار شد، سه تالاب طبیعی استان زنجان شامل تالاب‌های کوهسار، جمال‌آباد و کردآباد به فهرست تالاب‌های ملی کشور اضافه شدند.

وی با بیان اینکه این تالاب‌ها از جمله تالاب‌های طبیعی شکل‌گرفته در پی وقوع زلزله رودبار و طارم هستند، افزود: این تالاب‌ها از شرایط مناسبی از نظر منابع آبی برخوردارند و از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی و زیست‌محیطی منطقه محسوب می‌شوند.

باقری با اشاره به اهمیت حفاظت و مدیریت این عرصه‌های طبیعی تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر از نظر وضعیت آب و مدیریت این تالاب‌ها با مشکل خاصی مواجه نیستیم و تلاش خواهیم کرد با استمرار اقدامات حفاظتی، از این سرمایه‌های طبیعی صیانت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: حفاظت از این تالاب‌ها علاوه بر حفظ زیستگاه‌های آبی و ارزش‌های اکولوژیکی، می‌تواند در بهبود وضعیت محیط زیستی منطقه شکارممنوع خرمنه‌سر طارم نیز تأثیرگذار باشد.

وی در پایان تأکید کرد: حفاظت از تنوع زیستی و صیانت از گونه‌های ارزشمند جانوری نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، مدیریت علمی زیستگاه‌ها، آمادگی در برابر شرایط بحرانی و همراهی همه ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های مسئول است و اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان زنجان این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.