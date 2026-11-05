مهرداد شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اکیپ ایمنی این اداره‌کل با بهره‌گیری از ظرفیت کارگاه مجهز تولید تابلو، بخش قابل توجهی از نیاز محورهای مواصلاتی استان به علائم و تجهیزات ایمنی را از طریق تولید و بازسازی تأمین کرده است.

وی افزود: در این مدت ۲۳۸ تابلوی اخطاری و انتظامی، یک‌هزار و ۳۲۵ عدد خطرنمای پل، سه‌هزار و ۱۱۰ عدد مسیرنما و یک‌هزار و ۷۷۰ عدد بال‌کبوتری تولید و تعمیر شده است. همچنین ۴۸۹ مترمربع تابلوی اطلاعاتی ریلی در این مجموعه مورد اقدام قرار گرفته است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد تابلوهای مورد اقدام از نوع آسیب‌دیده بوده‌اند، تصریح کرد: این تجهیزات با انجام عملیات تعمیر و بازسازی، مجدداً قابلیت استفاده پیدا کرده و به چرخه بهره‌برداری بازگشته‌اند.

شیخی با اشاره به ظرفیت‌های فنی کارگاه تولید تابلو ادامه داد: تجهیز این مجموعه به امکانات تخصصی تولید تابلو و برش شبرنگ، امکان تأمین بخشی از نیازهای اداره‌کل را در داخل مجموعه فراهم کرده و زمینه کاهش وابستگی به خریدهای بیرونی و عقد قراردادهای جداگانه را فراهم آورده است.

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای تولید، تعمیر و بازسازی علائم ایمنی، علاوه بر مدیریت هزینه‌ها و بهره‌وری منابع، نقش مؤثری در نگهداری تجهیزات جاده‌ای و ارتقای ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان دارد.