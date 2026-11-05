به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی دهقان صبح پنجشنبه، در آیین اختتامیه کلاس‌های تابستانه و افتتاحیه دوره‌های پاییز و زمستان پایگاه مقاومت مسجد سیدالشهدا(ع) اظهار کرد: مساجد باید فراتر از کارکرد عبادی، به کانون‌های فعال آموزش، تربیت و پرورش استعدادهای جوانان و نوجوانان تبدیل شوند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت برنامه‌های فرهنگی در مساجد افزود: حضور مستمر نسل جوان و نوجوان در محیط‌های مسجدی و بهره‌گیری از ظرفیت مربیان و فعالان فرهنگی می‌تواند در شکل‌گیری شخصیت، تقویت باورهای دینی و ارتقای بینش اجتماعی آنان نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قروه با اشاره به اهمیت استمرار فعالیت‌های آموزشی و تربیتی در طول سال بیان کرد: برگزاری کلاس‌های فرهنگی و آموزشی در فصل‌های مختلف، فرصتی برای شناسایی استعدادها، تقویت توانمندی‌ها و فراهم کردن زمینه رشد معنوی و اخلاقی نسل آینده است.

در ادامه این مراسم، از برگزیدگان و نفرات برتر کلاس‌های تابستانه پایگاه مقاومت مسجد سیدالشهدا(ع) قروه تجلیل شد و دوره‌های آموزشی پاییز و زمستان این پایگاه نیز فعالیت خود را آغاز کرد.

این برنامه با هدف تداوم فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی مسجد و تقویت نقش آن در پرورش نسل جوان برگزار شد.