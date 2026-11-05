عرفان جرکنی، ملی‌پوش وزن ۶۳ کیلوگرم کشتی فرنگی سپاهان و دارنده مدال طلای رقابت‌های امیدهای جهان در آمریکا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور خود در این رقابت‌ها اظهار کرد: در مسابقات کشتی فرنگی امیدهای جهان که در شهر لاس‌وگاس آمریکا برگزار شد، توانستم مدال طلای این رقابت‌ها را برای کشورم به‌دست آورم. از اینکه خداوند این لطف را به من داشت و توانستم یکی از مدال‌آوران طلایی این مسابقات باشم، بسیار خوشحالم و امیدوارم این موفقیت‌ها در ادامه مسیر ورزشی‌ام نیز تداوم داشته باشد.

وی افزود: حدود چند هفته از بازگشت من از مسابقات جهانی می‌گذرد و با توجه به صحبت‌هایی که با کادر فنی تیم فولاد مبارکه سپاهان انجام شد، مقرر شد در این دوره از رقابت‌های لیگ برتر برای این تیم به میدان بروم. خوشحالم که توانستم نخستین مسابقه خود را با پیروزی برای تیم بزرگ سپاهان به پایان برسانم و امیدوارم این برد، آغازگر پیروزی‌های بعدی من و تیم در ادامه رقابت‌ها باشد.

کشتی‌گیر سپاهان با اشاره به اهداف این تیم در فصل جاری لیگ برتر کشتی فرنگی تصریح کرد: امیدوارم سپاهان در پایان این فصل بتواند عنوان قهرمانی لیگ برتر را به‌دست آورد. به اعتقاد من، ظرفیت باشگاه سپاهان بسیار خوب است و این مجموعه از امکانات و شرایط مناسبی برای حضور قدرتمند در مسابقات برخوردار است.

جرکنی ادامه داد: از هواداران تیم سپاهان صمیمانه تشکر می‌کنم؛ چراکه تاکنون حمایت بسیار خوبی از کشتی‌گیران و مجموعه تیم داشته‌اند و برای همراهی با تیم سنگ تمام گذاشته‌اند. این حمایت‌ها برای ما ارزشمند است و انگیزه زیادی به کشتی‌گیران می‌دهد تا با تمام توان در مسابقات حاضر شوند و بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارند.

وی با قدردانی از مسئولان باشگاه و کادر فنی تیم سپاهان خاطرنشان کرد: از اعضای کادر فنی قدردانی می‌کنم که برای آماده‌سازی تیم و حضور موفق در رقابت‌های لیگ برتر تلاش می‌کنند. واقعیت این است که تیم سپاهان برای قهرمانی بسته شده و کشتی‌گیران و اعضای کادر فنی نیز با همین هدف در این رقابت‌ها حضور دارند. امیدوارم با اضافه شدن سایر ملی‌پوشان به ترکیب تیم، بتوانیم مجموعه‌ای قدرتمندتر داشته باشیم و در ادامه مسابقات نیز نتایج خوبی کسب کنیم.

دارنده مدال طلای امیدهای جهان در پایان با اشاره به اهمیت رقابت‌های پیش رو و مسابقه هفته سوم لیگ برتر اظهار کرد: در این مرحله از مسابقات، هر دیدار اهمیت خاص خود را دارد و باید با آمادگی و تمرکز کافی به مصاف حریفان برویم. هدف ما این است که در مسابقه پیش‌رو نیز عملکرد خوبی داشته باشیم و با کسب پیروزی، مسیر خود را برای رسیدن به قهرمانی هموارتر کنیم. امیدوارم در پایان فصل بتوانیم با تلاش همه اعضای تیم، حمایت مسئولان باشگاه و همراهی هواداران، پاسخ شایسته‌ای به این حمایت‌ها بدهیم.