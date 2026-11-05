سید حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت ۱۴ آبان روز فرهنگ عمومی، با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر فرهنگی بخش ارم افزود: این بخش با پیشینه‌ای کهن، آیین‌های اصیل و بیش از چهل اثر ثبت‌شده ملی، از سرمایه‌های ارزشمندی برخوردار است که می‌تواند سفیری شایسته برای معرفی چهره صلح‌طلب و تمدن‌ساز ایران باشد.

وی تصریح کرد: تجربه سال‌ها کار رسانه‌ای به من آموخت که رسانه فقط ابزار انتقال خبر نیست، بلکه خود یک نهاد فرهنگی است و در شکل‌گیری و جهت‌دهی فرهنگ عمومی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

بخشدار ارم با اشاره به خلأ نبود ادارات تخصصی فرهنگی در این بخش، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های جدی ما تحقق عدالت فرهنگی و توزیع متوازن امکانات در سطح روستاها است و بر همین اساس، برنامه‌های فرهنگی با محوریت مردم و با استفاده از ظرفیت‌های بومی هر روستا برگزار می‌شود تا هیچ نقطه‌ای از بخش از بهره‌مندی فرهنگی محروم نماند.

جعفری با اشاره به پیگیری احداث کتابخانه در دهرود سفلی و اهدای زمین مناسب از سوی اهالی، خاطرنشان کرد: کتابخانه عمومی در تنگ ارم تنها مرکز فرهنگی شهر است و ما با نگاهی جامعه‌شناختی، آن را «سنگر فرهنگی» منطقه می‌دانیم.

مشارکت فعال و خلق ایده‌های نو در اعتلای فرهنگ

وی بزرگ‌ترین تهدید پیش روی فرهنگ عمومی در مناطق کمتربرخوردار را بی‌تفاوتی و فاصله گرفتن نسل جوان از سرمایه‌های هویتی دانست و گفت: راه مقابله با این تهدید، ایجاد پیوند میان فرهنگ و معیشت، فرهنگ و اشتغال و فرهنگ و امید به آینده است؛ اگر جوان ببیند میراث فرهنگی منطقه‌اش به فرصت اقتصادی و هویت شغلی تبدیل می‌شود، خودش حافظ آن خواهد شد.

بخشدار ارم در پایان با تبریک روز فرهنگ عمومی به مردم شریف و مهمان‌نواز بخش ارم، به‌ویژه جوانان، هنرمندان، نخبگان، فعالان فرهنگی و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، از همه آنان خواست با مشارکت فعال و خلق ایده‌های نو، در اعتلای فرهنگ عمومی این منطقه سهیم شوند.