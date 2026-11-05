خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهنام بهتری نژاد: جنگ ۴۰ روزه، صحنه‌ای از حضور گسترده و مستمر مردم در میدان‌های مختلف و جلوه‌ای از ظرفیت اجتماعی و فرهنگی هیئات و تشکل‌های مذهبی بود؛ مجموعه‌هایی که با عبور از چارچوب فعالیت‌های معمول در حسینیه‌ها و تکایا، به متن اجتماعات مردمی آمدند و در تبیین تحولات، تقویت گفتمان مقاومت و مطالبه خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب نقش‌آفرینی کردند.

در همین راستا، خبرنگار مهر در گفتگویی با حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی ولایی‌برحق، رئیس سازمان هیئات و تشکل‌های مذهبی کشور، به بررسی ابعاد این نقش‌آفرینی و ضرورت تبدیل خون‌خواهی رهبر شهید به گفتمانی جهانی در مقابله با استکبار پرداخته است.

هیئات مذهبی کانون جهاد تبیین و میدان‌داری جریان مقاومت

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی ولایی‌برحق با اشاره به نقش‌آفرینی هیئات مذهبی و مواکب در جنگ ۴۰ روزه و حضور گسترده مردم در میدان‌های مختلف، گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل حضور مؤثر و گسترده هیئات مذهبی در این عرصه، توجه به جایگاه و مأموریتی است که رهبر شهید انقلاب برای این مجموعه‌ها ترسیم کرده بودند.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه «هیئت، کانون جهاد تبیین است»، افزود: برخی این فرمایش را صرفاً یک مطالبه از هیئات مذهبی تلقی می‌کردند، در حالی که این سخن در حقیقت بیانگر مأموریت و جایگاه راهبردی هیئت در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی بود.

رئیس سازمان هیئات و تشکل‌های مذهبی کشور ادامه داد: رهبر شهید انقلاب، هیئات مذهبی را میدان‌دار و کانون برنامه‌ریزی، اثرگذاری و کنشگری جریان تبیینی کشور می‌دانستند و آنچه امروز در اجتماعات مردمی مشاهده می‌کنیم، جلوه‌ای از تحقق همین نگاه است.

هیئت مبعوث‌شده؛ از حسینیه‌ها تا میدان‌های حضور مردم

ولایی‌برحق با توصیف هیئات مذهبی در اجتماعات مردمی به‌عنوان «هیئت مبعوث‌شده» بیان کرد: هیئات مذهبی تا پیش از این ایام، عمدتاً در حسینیه‌ها، تکایا و منازل فعالیت می‌کردند، اما هنگامی که شرایط حضور در میدان فراهم شد، این مجموعه‌ها میدان را خالی نکردند و حضور خود را به عرصه عمومی و اجتماعات مردمی گسترش دادند.

وی با بیان اینکه میدان‌های حضور مردم به محل بروز و ظهور ظرفیت‌های هیئات مذهبی تبدیل شد، گفت: سخنرانان، مداحان و دیگر ظرفیت‌های فرهنگی و تبلیغی هیئت به میدان آمدند تا ضمن حفظ پویایی و استمرار اجتماعات مردمی، گفتمان مقاومت را نیز در میان مردم تولید و تقویت کنند.

رئیس سازمان هیئات و تشکل‌های مذهبی کشور با اشاره به شکل‌گیری کنشگری‌های متنوع در این اجتماعات افزود: از تولید و اجرای سرودها و نوحه‌های حماسی تا طرح مطالبات مشخص و دقیق از مسئولان، همگی بخشی از ظرفیت‌هایی است که در این فضا شکل گرفته و توسعه پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، این مردم هستند که با حضور و مطالبه‌گری خود مسیر ادامه حرکت انقلاب اسلامی را مشخص می‌کنند و هیئات مذهبی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی خود در این مسیر نقش‌آفرینی دارند.

خون‌خواهی مطالبه‌ای برخاسته از گفتمان تاریخی تشیع است

ولایی‌برحق در ادامه با اشاره به نقش هیئات و مواکب در تبیین موضوع خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی، این مطالبه را ریشه‌دار در فرهنگ و تاریخ تشیع دانست و گفت: خون‌خواهی و طلب خون مظلوم، در گفتمان شیعه، به‌ویژه پس از واقعه عاشورا، همواره به‌عنوان یک عامل قوام‌بخش و جریان‌ساز در طول تاریخ مطرح بوده است.

وی افزود: این مطالبه در شرایط کنونی نیز به یکی از محورهای اصلی گفتمان هیئات مذهبی تبدیل شده و ابعاد مختلفی دارد؛ چراکه موضوع صرفاً به یک اقدام یا حادثه محدود نمی‌شود، بلکه باید آن را در چارچوب یک نبرد تمدنی مورد بررسی قرار داد.

رئیس سازمان هیئات و تشکل‌های مذهبی کشور با انتقاد از رویکرد تمدن استکباری در مواجهه با ملت‌ها و مستضعفان جهان گفت: تمدنی که خروجی آن کشتار مردم، تحمیل جنگ، ظلم به ملت‌ها، تغییر دولت‌ها و تحقیر امت‌هاست، باید در برابر افکار عمومی جهان مورد پرسش و مؤاخذه قرار گیرد.

ولایی‌برحق تأکید کرد: در این نبرد تمدنی، موضع ما باید حمایت از مستضعفان عالم باشد؛ همان‌گونه که خداوند در آیه ۵ سوره قصص می‌فرماید: «وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ»؛ اراده الهی بر آن تعلق گرفته است که مستضعفان زمین به جایگاه پیشوایی و وراثت زمین دست یابند و مستکبران در برابر این اراده الهی به زانو درآیند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تحقق وعده الهی در پیروزی مستضعفان جهان خاطرنشان کرد: امیدواریم به برکت خون رهبر شهید انقلاب اسلامی، این شخصیت بزرگ و مظلوم مقتدر که فقدان ایشان موجب اندوه مردم و مستضعفان عالم شده است، زمینه‌های تحقق حاکمیت مستضعفان فراهم شود و شاهد تحقق این وعده الهی در جهان باشیم.

تقویت گفتمان مقاومت با میدان‌داری هیئات مذهبی

رئیس سازمان هیئات و تشکل‌های مذهبی کشور با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره خون‌خواهی رهبر شهید گفت: در این پیام بر این نکته تأکید شده است که ممکن است در این دوره یا دوره‌های بعد، آزادگان جهان در گوشه‌وکنار دنیا انتقام این خون را بگیرند؛ این موضوع نشان می‌دهد که مسئله خون‌خواهی فراتر از یک اقدام مقطعی و محدود به یک جغرافیای خاص است.

وی ادامه داد: اهمیت این حرکت، بیش از آنکه صرفاً در توفیق ما برای اقدام مستقیم و بدون واسطه در مسیر انتقام خلاصه شود، در شکل‌گیری یک گفتمان فراگیر علیه طاغوت و ایستادگی در برابر نظام سلطه است.

ولایی‌برحق با اشاره به مفهوم توحیدی «لا اله الا الله» گفت: بخش نخست این شعار الهی، نفی طاغوت و نفی هرگونه سلطه غیرالهی است و پس از آن، اثبات حاکمیت خداوند متعال و قرار گرفتن در مسیر ولایت الهی معنا پیدا می‌کند.

وی افزود: این مفهوم باید به یک گفتمان عمومی و فراگیر تبدیل شود؛ گفتمانی که پیام روشن آن ایستادگی در برابر سلطه‌گری و نپذیرفتن یوغ طاغوت و استکبار است.

رئیس سازمان هیئات و تشکل‌های مذهبی کشور تأکید کرد: ملت‌ها باید به این باور برسند که در برابر نظام سلطه نباید تسلیم شد؛ حتی اگر این ایستادگی هزینه‌هایی به همراه داشته باشد و بخشی از منافع دنیوی از دست برود.

ولایی‌برحق در پایان خاطرنشان کرد: پیام اصلی این گفتمان آن است که ملت‌های آزاده در برابر باطل سر تسلیم فرود نمی‌آورند و با تکیه بر وعده الهی و فرهنگ مقاومت، ایستادگی خود را ادامه می‌دهند؛ چراکه سرانجام باطل، نابودی و زوال است و همان‌گونه که در قرآن کریم آمده است: «إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا».