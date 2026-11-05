به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بین‌المللی «مکتب امام مجاهد شهید؛ تبیین اندیشه، سیره و حکمرانی آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای» رویدادی علمی و راهبردی در جهت بازخوانی منظومه فکری، عملی و مدیریتی یکی از برجسته‌ترین رهبران جهان اسلام معاصر به شمار می‌آید.

این همایش با رویکردی میان‌رشته‌ای می‌تواند زمینه‌ای برای تحلیل ابعاد گوناگون مکتب فکری ایشان در حوزه‌هایی چون فقه سیاسی، حکمرانی اسلامی، مقاومت، عدالت اجتماعی، معنویت، تمدن‌سازی نوین اسلامی، استقلال ملی و سیاست خارجی فراهم آورد.

اهمیت این همایش از آن جهت است که اندیشه و سیره رهبر شهید صرفاً در سطح نظری باقی نمانده، بلکه در عرصه اداره جامعه، هدایت انقلاب اسلامی، مقابله با نظام سلطه و تربیت نیروهای مؤمن و انقلابی تجلی یافته است. بررسی الگوی رهبری ایشان، نسبت میان عقلانیت و معنویت، مردم‌سالاری دینی، نقش ولایت فقیه در ثبات سیاسی و جایگاه مقاومت در بازتعریف نظم منطقه‌ای و جهانی، از محورهای مهم قابل طرح در این نشست علمی است.

همچنین بین‌المللی بودن همایش فرصتی برای گفت‌وگوی نخبگان جهان اسلام درباره ظرفیت‌های مکتب امام خامنه‌ای در پاسخ‌گویی به چالش‌های معاصر امت اسلامی و ارائه الگویی بومی، الهی و تمدنی برای حکمرانی آینده فراهم می‌سازد.

این رویداد علمی و راهبردی که با همت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی (دفتر حفظ و نشر آثار) برگزار می‌شود، فضایی را فراهم کرده است تا اندیشمندان و پژوهشگران داخلی و خارجی مقالات کامل خود را تا تاریخ تعیین‌شده از طریق سامانه رسمی همایش به نشانی emamshahid.sccr.ir ارسال کنند. همچنین مهلت ارسال مقالات کامل را تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تعیین کرد.

اجلاسیه نهایی این همایش بین‌المللی نیز در آذرماه ۱۴۰۵، همزمان با سالگرد تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور شخصیت‌های برجسته علمی و مدیریتی کشور برگزار خواهد شد و تمامی مقالات پذیرفته‌شده در آن با همکاری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه خواهند شد.

رویکرد اصلی این همایش، تحلیل میان‌رشته‌ای ابعاد گوناگون مکتب فکری و مدیریتی رهبر انقلاب در ساحت‌های حکمرانی اسلامی، سیاست‌گذاری فرهنگی و تمدن‌سازی نوین است. مباحث علمی این رویداد در قالب ۵ گروه موضوعی و ۳۲ محور تخصصی طراحی شده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به «حکمرانی هویت ملی و مهندسی تمدن نوین اسلامی»، «حکمرانی دانشگاه تمدن‌ساز»، «حکمرانی و نظام‌سازی فرهنگی در تعلیم و تربیت ملی»، «حکمرانی قرارگاهی قدرت نرم و نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «حکمرانی فرهنگ در اندیشه و نظر امام مجاهد شهید (چیستی و چرایی)» اشاره کرد.

حکمرانی هویت ملی و مهندسی تمدن نوین اسلامی با ۱۰ محور

حکمرانی هویت: تنظیم گری روابط «امت» - «ملت» در افق تمدن ساز

الگوهای حکمرانی انسجام ملی در مؤلفه های هویت ایرانی-اسلامی (زبان، تاریخ، جغرافیا ومعنویت)

حکمرانی نوآورانه و معماری نهادهای تمدن ساز فرهنگی

مهندسی فرهنگ مقاوم و مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی

حکمرانی بعثت مردمی

آسیب های اجتماعی و حکمرانی مسائل آن

الگوهای حکمرانی امیدآفرینی ومقابله با انسدادهای شناختی وناامیدی اجتماعی

حکمرانی هنر متعهد و تنظیم گری زیست بوم رسانه

الگوی حکمرانی در حوزه مهدویت، انتظار وفرهنگ استکبارستیزی

سیاست گذاری عمومی در حوزه های چالشی نظیر سبک زندگی، جمعیت و ...

حکمرانی دانشگاه تمدن ساز با ۳ محور

الگوی حکمرانی دانشگاه حکمت بنیان در تراز تمدن نوین اسلامی

سازوکارهای نهادی تحقق وحدت حوزه و دانشگاه و فرآیند تحول وکارآمدسازی علوم انسانی

حکمرانی تحول در نظام آموزش عالی در مکتب امام مجاهد شهید

حکمرانی و نظام سازی فرهنگی در تعلیم و تربیت با ۳ محور

حکمرانی فرهنگ ونظام سازی آموزشی در سیره امام مجاهد شهید

آینده پژوهی و سناریوهای توسعه آموزش وپرورش با تکیه بر شاخص های فرهنگی وتربیتی مکتب امام مجاهد شهید

حکمرانی فرهنگ وآموزش وپرورش: تحول بنیادین نظام آموزشی با محوریت هویت

حکمرانی قرارگاهی قدرت نرم و نقش شورای عالی انقالب فرهنگی با ۴ محور

معماری نظام حکمرانی فرهنگی وارتقای اثربخشی «قرارگاه فرهنگی» کشور

مدلهای بازسازی ساختاری قرارگاه: راهکارهای عملیاتی سازی

رهنمودهای امام مجاهد شهید در تحول نهادی و هوشمندسازی شورای عالی انقلاب فرهنگی

تنظیم گری جبهه مردمی وحاکمیتی: الگوی ارتباطی شورای عالی انقلاب فرهنگی با هسته های خودجوش مردمی و دستگاه های رسمی در مکتب امام مجاهد شهید

شورای سیاست‌گذاری این همایش بر عهده حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه و چهره‌های همچون سید عباس صالحی، غلامعلی حدادعادل، آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، محمدرضا مخبر دزفولی، حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدرضا عاملی و نخبگانی علمی دیگر در ارکان علمی و سیاست‌گذاری آن حضور دارند.

این همایش فرصتی مغتنم برای نخبگان و پژوهشگران است تا با ارائه دستاوردهای علمی خود به صورت حضوری یا مجازی، به تبیین الگوهای بومی و الهی حکمرانی در جهان اسلام یاری رسانند.