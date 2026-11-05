به گزارش خبرنگار مهر، حسن ترشیزی صبح پنجشنبه در نشست با اعضای هیئت اندیشه‌ورز بسیج رسانه گلستان با تشریح برنامه‌های یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر اظهار کرد: اطلاع‌رسانی گسترده، جمع‌آوری آثار و تأمین اعتبارات مورد نیاز از مهم‌ترین موضوعاتی است که برای برگزاری مطلوب این رویداد رسانه‌ای باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت فعالان رسانه و خبرنگاران استان در این جشنواره افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مهلت ارسال آثار تا ۱۰ دی‌ماه در نظر گرفته شده است تا خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای فرصت کافی برای تولید و ارسال آثار خود داشته باشند.

مسئول بسیج رسانه گلستان ادامه داد: مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره ابوذر استان نیز ۱۴ بهمن‌ماه و در ایام دهه فجر برگزار خواهد شد.

ترشیزی با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی برای هرچه بهتر برگزار شدن این جشنواره گفت: بسیج رسانه به‌عنوان متولی اصلی این رویداد، برای برگزاری هرچه بهتر آن به همراهی و حمایت مجموعه‌های مختلف نیاز دارد و انتظار می‌رود اعضای هیئت اندیشه‌ورز نیز در این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره ابوذر فرصتی برای تقویت جریان رسانه‌ای استان است.

۱۲ محور موضوعی در یازدهمین جشنواره ابوذر

مسئول بسیج رسانه گلستان با تشریح محورهای یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر گفت: اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی، ایستادگی، مقاومت و تاب‌آوری، جهاد تبیین و امیدآفرینی، تأثیرات و برکات وجود امام شهید در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت، وحدت اقوام و تقریب مذاهب اسلامی، خانواده، عفاف و حجاب و فرزندآوری از جمله محورهای این جشنواره است.

وی افزود: گلستان، آبادانی، توسعه و پیشرفت، استکبارستیزی و جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا، فرصت‌ها و تهدیدهای هوش مصنوعی در رسانه، صنعت گردشگری در گلستان و بهداشت و سلامت نیز از دیگر موضوعات پیش‌بینی‌شده برای این رویداد رسانه‌ای است.

ترشیزی با اشاره به قالب‌های پذیرش آثار در جشنواره گفت: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای می‌توانند آثار خود را در قالب یادداشت و مقاله، گزارش خبری، مصاحبه، تیتر، موشن‌گرافیک، کلیپ موبایلی، عکس و گزارش تصویری به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی اضافه کرد: بخش‌های ویژه «رسانه در میدان» و «صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف» نیز در یازدهمین جشنواره ابوذر گلستان پیش‌بینی شده است.

تأکید بر افزایش مشارکت فعالان رسانه‌ای گلستان

مسئول بسیج رسانه گلستان با تأکید بر اهمیت حضور گسترده فعالان رسانه‌ای در این جشنواره خاطرنشان کرد: کیفیت و کمیت آثار هر دو برای ما اهمیت دارند و افزایش مشارکت فعالان رسانه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سطح کیفی جشنواره و داوری آثار باشد.

ترشیزی از اعضای هیئت اندیشه‌ورز و مدیران رسانه‌ای استان خواست با اطلاع‌رسانی و تشویق خبرنگاران و همکاران خود، زمینه حضور حداکثری در این رویداد را فراهم کنند.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای معرفی جشنواره افزود: اطلاع‌رسانی مؤثر و ایجاد انگیزه در میان فعالان رسانه‌ای، نقش مهمی در افزایش مشارکت و غنای محتوایی جشنواره خواهد داشت.