به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح چهارشنبه در نشست با جمعی از نمایندگان احزاب و فعالان سیاسی شهرستان دشتی اظهار کرد: هم‌اندیشی و همکاری جریان‌های مختلف سیاسی می‌تواند به شناسایی بهتر مسائل، ارائه راهکارهای مؤثر و افزایش کیفیت تصمیم‌گیری‌ها در سطح شهرستان کمک کند.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت احزاب، فعالان سیاسی و سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: استفاده از همه ظرفیت‌های فکری و اجتماعی برای حل مسائل و مشکلات مردم از رویکردهای دولت چهاردهم است و مدیریت شهرستان نیز در همین مسیر حرکت خواهد کرد.

وی با قدردانی از حضور و مشارکت مردم در صحنه‌های مختلف افزود: مردم با حضور و همراهی خود در مقاطع گوناگون حماسه‌های ارزشمندی خلق کرده اند که شایسته تقدیر است و حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی باید همواره مورد توجه مسئولان و فعالان سیاسی باشد.

فرماندار دشتی با اشاره به شرایط دشوار کشور در یک سال اخیر بیان کرد: کشور در این مدت با دو جنگ و مجموعه‌ای از حوادث و فشارهای مختلف مواجه بوده و شرایط عادی بر کشور حاکم نبوده است؛ بنابراین منصفانه آن است که ارزیابی عملکردها و اقدامات با در نظر گرفتن شرایط، محدودیت‌ها و دشواری‌های موجود انجام شود.

مقاتلی ادامه داد: دشمن علاوه بر تهاجم نظامی، جنگ و فشارهای اقتصادی را نیز دنبال می‌کند و هدف آن افزایش فشار بر مردم و وادار کردن کشور به تسلیم است؛ ازاین‌رو، حفظ همدلی، وفاق و انسجام اجتماعی اهمیت دوچندانی دارد.

وی با تأکید بر اینکه ایجاد یأس، ناامیدی و دوقطبی‌سازی از جمله اهداف دشمن است، گفت: فعالان سیاسی با هر سلیقه و گرایشی باید در تقویت وحدت، حفظ آرامش اجتماعی و جلوگیری از ایجاد شکاف در جامعه نقش‌آفرینی کنند.

تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی

فرماندار دشتی با اشاره به تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی در شرایط دشوار کشور اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ها و شرایط جنگی، تلاش شد روند اجرای پروژه‌های عمرانی شهرستان نیز متوقف نشود و مسئولان در سطوح ملی، استانی و شهرستانی برای تداوم خدمت‌رسانی به مردم پای کار بودند.

مقاتلی افزود: رئیس‌جمهور و استاندار بوشهر همواره بر استفاده از ظرفیت‌های فکری و تخصصی برای حل مشکلات مردم تأکید دارند و تحقق این رویکرد نیازمند همکاری همه احزاب، گروه‌های سیاسی و فعالان اجتماعی است.

وی با اشاره به ظرفیت شهرستان دشتی در حوزه انرژی خورشیدی گفت: این شهرستان با توسعه طرح‌های نیروگاهی خورشیدی، ظرفیت قابل توجهی در این حوزه ایجاد کرده و به یکی از مناطق مهم توسعه انرژی خورشیدی در جنوب کشور تبدیل شده است. با وجود شرایط دشوار، تلاش برای تقویت زیرساخت‌های انرژی و مدیریت مصرف برق ادامه داشته است.

توزیع عادلانه‌تر منابع

فرماندار دشتی همچنین ساماندهی توزیع سوخت و آرد را از اقدامات مهم و شجاعانه دولت در مدیریت منابع دانست و بیان کرد: اصلاح شیوه‌های توزیع و جلوگیری از هدررفت منابع، اقدامی ضروری برای استفاده بهینه از امکانات کشور است و باید با اجرای دقیق برنامه‌ها، زمینه توزیع عادلانه‌تر منابع فراهم شود و شما فعالان سیاسی می توانید در این زمینه نقش موثری ایفا کنید.

مقاتلی با اشاره به اجرای طرح «دوشنبه‌های پاسخگویی» گفت: این طرح با هدف ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، پاسخگویی به مطالبات و تبیین اقدامات و خدمات دولت اجرا می‌شود و می‌تواند در افزایش شفافیت و تقویت امید اجتماعی مؤثر باشد.

وی همچنین بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها و گروه‌های اجتماعی در اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن تأکید کرد و خواستار مشارکت و همراهی مردم و فعالان سیاسی برای اجرای دقیق این طرح شد.

فرماندار دشتی تأکید کرد: حل مشکلات شهرستان نیازمند همفکری، تعامل و استفاده از توان همه جریان‌ها و سلایق سیاسی است و مدیریت شهرستان از پیشنهادها و دیدگاه‌های سازنده برای بهبود شرایط و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مردم از هر طرفی که باشد استقبال می‌کند.