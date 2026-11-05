به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح پنجشنبه در بازدید از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شهر بوشهر اظهار کرد: بررسی مطالبات مردمی در حوزه صدور کارت سوخت منطبق با سیاست‌های دولت چهاردهم در حوزه سوخت از مهم‌ترین اهداف این بازدید بود.

فرماندار بوشهر در ادامه این بازدید تصریح کرد: تمهیدات لازم از سوی وزارت نفت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان از ماه‌های گذشته پیش‌بینی شده و زیرساخت‌های لازم در سطح شهرستان مرکزی استان بوشهر ایجاد شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه کارت سوخت نقش کلیدی در توزیع شفاف‌سازی و بهینه‌سازی مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق دارد، گفت: با تمهیدات صورت‌گرفته کارت سوخت پس از تقاضای هر شهروند در کوتاه‌ترین زمان در اختیار وی قرار می‌گیرد و این مهم نقش مهمی در شفافیت توزیع سوخت و صیانت از حقوق شهروندان ایفا می‌کند.

توزیع کارت‌های اضطراری در جایگاه‌ها

فرماندار بوشهر با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های صدور کارت سوخت، افزود: در حال حاضر شهرستان بوشهر به دستگاه صدور آنی مجهز شده‌ و شهروندان می‌توانند با مراجعه به سایت، نزدیک‌ترین ناحیه یا شهرستان خود را انتخاب کرده و کارت سوخت خود را ظرف ۴۸ تا حداکثر ۷۲ ساعت دریافت کنند.

وی با اشاره به توزیع کارت‌های اضطراری در جایگاه‌ها، تصریح کرد: کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در حال حاضر به نحو مقتضی در داخل جایگاه‌ها توزیع شده است و شهروندان می‌توانند در موارد ضروری از آن استفاده کنند.

فرماندار بوشهر در ادامه بیان داشت: به شهروندان توصیه می‌شود اولویت استفاده از کارت سوخت شخصی را در دستور کار قرار دهند و از کارت اضطراری فقط در مواردی مانند اتمام سهمیه کارت فراموشی کارت درخواست المثنی و یا سوخت کارت یا خودروی جدید استفاده کنند.

وی همچنین در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه پخش فرآورده‌های نفتی، گفت: شرایط پایداری تأمین و توزیع سوخت نیازمند همکاری و مشارکت همه شهروندان است و از مردم شریف بوشهر درخواست می‌کنم با استفاده از کارت سوخت شخصی در تحقق این مهم و بهینه‌سازی مصرف سوخت همراهی لازم را داشته باشند.

این بازدید با هدف بررسی روند صدور کارت سوخت، ارتقای سطح خدمت‌رسانی به شهروندان و پاسخگویی به مطالبات مردمی در حوزه سوخت انجام شد و در آن، بر لزوم استفاده از کارت سوخت شخصی و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های صدور آنی در شهرستان تأکید شد.