به گزارش خبرنگار مهر، رضا کلهر صبح پنجشنبه در دیدار با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان، وضعیت نه جنگ و نه صلح را از نظر پیامدهای اقتصادی و معیشتی دشوار توصیف کرد و گفت: تداوم نااطمینانی می‌تواند اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد و فشار آن در زندگی روزمره مردم نمایان شود.

معاون آموزش و پژوهش سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به محدودیت‌های ناشی از محاصره اقتصادی، محدودیت فروش نفت و ورود کالا، استمرار تأمین کالاهای اساسی را حاصل تلاش دستگاه‌های اجرایی دانست و ضرورت آمادگی برای طولانی‌شدن شرایط را یادآور شد.

کلهر با بیان اینکه ذخیره‌سازی اقلام ضروری نباید صرفاً با نگاه کوتاه‌مدت انجام شود، افزود: دستگاه‌های اجرایی باید برای تداوم تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم برنامه داشته باشند و احتمال استمرار شرایط را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند.

معاون آموزش و پژوهش سازمان پدافند غیرعامل کشور، پراکندگی جمعیت در مناطق روستایی سیستان و بلوچستان را از ملاحظات مهم در این زمینه برشمرد و گفت: آمایش جمعیتی و جغرافیایی باید در برنامه‌ریزی برای ذخیره‌سازی و توزیع کالاها و دسترسی مردم به خدمات مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این دیدار، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان اجرای طرح کالابرگ را نیازمند هماهنگی دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: با توجه به جمعیت قابل توجه خانوارهای کم‌درآمد و پراکندگی سکونتگاه‌های روستایی، شناسایی جامعه هدف و تسهیل دسترسی آنان به خدمات باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط انجام شود.

اله‌نظر شه‌بخش افزود: در همین راستا، هماهنگی‌هایی با معاونت استانداری انجام شده و استفاده از ظرفیت فرمانداری‌ها، ثبت احوال، سازمان برنامه و بودجه و بسیج برای شناسایی مشمولان و تسهیل ارائه خدمات به آنان دنبال می‌شود.