به گزارش خبرنگار مهر، محسن مشهدلو صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران،از شناسایی و توقیف ۳۶ دستگاه خودرو در جریان اجرای طرح ضربتی شبانه پلیس راه استان قم خبر داد.

جانشین پلیس راه استان قم هدف از اجرای این طرح را ارتقای ایمنی تردد و برخورد با رانندگان پرخطر عنوان کرد.

مشهدلو افزود: در این طرح، شناسایی خودروهای دارای سرعت بحرانی و رانندگانی که مرتکب تخلفات حادثه‌ساز شده بودند، در محورهای مواصلاتی استان در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: خودروهای توقیف‌شده به دلیل ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز و حرکت با سرعت‌های بحرانی شناسایی شدند.

مشهدلو افزود: پلیس راه برای صیانت از حقوق شهروندان دریغ نخواهد کرد و به طور قاطع با متخلفین برخورد خواهد کرد.