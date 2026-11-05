به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد احمدی‌زاده با تشریح نقش این شبکه در زنجیره تأمین بذر گندم گفت: تعاونی‌های روستایی و تولید استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی و تخصصی خود، سهم قابل توجهی در تأمین بذر مورد نیاز بخش کشاورزی دارند.

وی با اشاره به گستردگی شبکه تعاون روستایی در مناطق مختلف استان افزود: فعالیت تشکل‌های این شبکه موجب شده است ۷۰ درصد بذر مورد نیاز کشاورزان فارس از طریق تعاون روستایی توزیع شود.

مدیر تعاون روستایی استان فارس با تأکید بر اهمیت تأمین بذر استاندارد و باکیفیت بیان کرد: دسترسی به‌موقع کشاورزان به بذر مورد نیاز، یکی از عوامل مؤثر در پایداری تولید محصولات کشاورزی است و شبکه تعاونی‌ها در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کند.

احمدی‌زاده ادامه داد: استفاده از توان تولیدی و ظرفیت توزیع تشکل‌های تعاون روستایی، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بذری استان، زمینه پشتیبانی از کشاورزان و استمرار تولید گندم در فارس را فراهم می‌کند.