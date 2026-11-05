به گزارش خبرنگار مهر، فرماندهان ارشد سپاه و ارتش در استان لرستان صبح پنج شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان، ضمن تقدیر از خدمات و مجاهدت‌های کارکنان انتظامی، بر تداوم وحدت، همدلی و گسترش همکاری‌های مشترک میان نیروهای مسلح در مسیر تأمین امنیت مردم تأکید کردند.

در این دیدار، سردار نعمت‌الله باقری، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، و امیر سرتیپ دوم بختیار کرمی‌نیا، فرمانده لشگر ۸۴ لرستان، با ارج نهادن به تلاش‌های خالصانه و شبانه‌روزی مجموعه انتظامی استان، خدمت صادقانه به مردم و پاسداری از امنیت و آرامش جامعه را مسئولیتی مقدس و ارزشمند دانستند.

هم‌افزایی نیروهای مسلح؛ پشتوانه امنیت پایدار

فرماندهان ارشد نظامی استان در این دیدار، تحکیم وحدت و همدلی میان نیروهای مسلح را از ضرورت‌های مهم در مسیر صیانت از امنیت عمومی عنوان کردند و بر نقش تعامل و هماهنگی مجموعه‌های نظامی و انتظامی در ارتقای توانمندی‌ها و پیشبرد مأموریت‌های مشترک تأکید داشتند.

آنان همچنین استمرار همکاری‌های اطلاعاتی، عملیاتی و فرهنگی را زمینه‌ساز تقویت امنیت پایدار در استان برشمردند و بر ضرورت حفظ و توسعه ظرفیت‌های مشترک برای مقابله با تهدیدها و حفظ آرامش عمومی تأکید کردند.

اعلام آمادگی برای گسترش همکاری‌های مشترک

در ادامه این دیدار، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) و فرمانده لشگر ۸۴ لرستان آمادگی کامل خود را برای گسترش تعاملات و همکاری‌های مشترک با مجموعه انتظامی استان اعلام کردند؛ همکاری‌هایی که هدف آن تأمین هرچه مطلوب‌تر امنیت مردم و صیانت از آرامش و آسایش عمومی عنوان شد.

در این دیدار همچنین بر این موضوع تأکید شد که هم‌افزایی و همراهی نیروهای مسلح، جلوه‌ای از وحدت در پاسداری از میهن و سرمایه‌ای ارزشمند برای حفظ امنیت و آرامش جامعه است؛ امنیتی که از حقوق اساسی مردم و نعمتی گران‌بها در زندگی اجتماعی به شمار می‌رود.