به خبرنگار مهر، مولوی عبدالصمد کریم‌زایی امام جمعه اهل سنت ایرانشهر، صبح پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به تحولات فرهنگی و دینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بیان کرد: پیش از انقلاب، توجه به آموزش و تلاوت قرآن کریم در بسیاری از محافل و جلسات به اندازه امروز نبود، اما اکنون به برکت انقلاب اسلامی و لطف خداوند متعال، هیچ جلسه‌ای بدون تلاوت قرآن آغاز نمی‌شود.

وی با اشاره به خاطراتی از سال‌های ابتدایی انقلاب و ماجرای اخراج حدود ۳۰۰ نفر از معلمان، به پیگیری علمای اهل‌سنت برای بازگشت این افراد اشاره کرد و افزود: در جریان بررسی صلاحیت این معلمان از نظر آشنایی با قرآن کریم، مشخص شد تنها حدود ۱۰ نفر از آنان بخش کوتاهی از سوره حمد و اخلاص را می‌دانستند؛ این در حالی است که امروز وضعیت آموزش قرآن و توجه به معارف دینی در جامعه تغییر کرده است.

امام جمعه اهل‌سنت مسجد فاطمه‌الزهرا(س) ایرانشهر با بیان اینکه ۲۷ سال در دانشگاه به تدریس قرآن کریم اشتغال داشته است، خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران زمینه حضور و فعالیت بسیاری از علما و روحانیون را فراهم کرده و این از برکات انقلاب اسلامی است.

مولوی کریم‌زایی با اشاره به توانمندی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با آمریکا، اظهار کرد: بسیاری از کشورها جرئت رویارویی مستقیم با آمریکا را ندارند، اما جمهوری اسلامی ایران در برابر این قدرت ایستاد و به اعتقاد ما آمریکا در عرصه نظامی شکست خورد و اکنون نیز با مطرح کردن تحریم‌های اقتصادی به دنبال فشار بر کشور است.

وی با بیان اینکه مردم ایران، اعم از خواص و عموم جامعه، کشور خود را دوست دارند، خاطرنشان کرد: با وجود این همراهی، گرانی و تورم از مشکلاتی است که مردم را آزار می‌دهد و مسئولان باید تلاش کنند با برنامه‌ریزی و اقدامات مؤثر، مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد.

امام جمعه اهل سنت مسجد فاطمه الزهرا(س) ایرانشهر در بخش دیگری از این دیدار با اشاره به اقدامات عمرانی و زیرساختی استاندار سیستان‌وبلوچستان، فعالیت‌های انجام‌شده در این حوزه را قابل توجه دانست و در عین حال با اشاره به اقدامات گروهک‌های معاند برای ناامن کردن استان، گفت: این گروه‌ها با اقداماتی نظیر سرقت و گروگان‌گیری به دنبال ایجاد ناامنی و تأثیرگذاری بر مردم هستند و موضوع امنیت از مسائل مهم استان به شمار می‌رود.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل‌سنت واحد ایرانشهر نیز در این دیدار با اشاره به وضعیت ارتباطات و تعاملات این نهاد در شهرستان، گفت: به لطف خداوند ارتباط و تعامل ما با علما، معتمدان، مردم و مسئولان شهرستان مطلوب است، اما انتظار داریم فرمانداران و دیگر مسئولانی که با این نهاد در ارتباط هستند، همکاری و همراهی بیشتری داشته باشند.

مولوی رسولی‌زاده همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش «خورشید ولایت» در آذرماه خبر داد و افزود: برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده برای این همایش در حال پیگیری است و گزارش کامل آن را در جلسه‌ای دیگر ارائه خواهیم کرد.

علمای اهل‌سنت، بیش از بسیاری از اقشار از برکات انقلاب اسلامی بهره‌مند شده‌اند

آیت‌الله محامی نیز در این دیدار با بیان اینکه همه اقشار جامعه از برکات انقلاب اسلامی بهره‌مند شده‌اند و باید شکرگزار این نعمت باشند، اظهار کرد: قشر روحانیت، به‌ویژه علمای اهل‌سنت، بیش از بسیاری از اقشار از تحولات و برکات انقلاب اسلامی بهره‌مند شده‌اند و باید جایگاه و وضعیت روحانیت اهل‌سنت پیش و پس از انقلاب را با یکدیگر مقایسه کرد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌وبلوچستان با اشاره به خاطره‌ای از مرحوم مولوی محمدیوسف حسین‌پور در منطقه گشت سراوان، گفت: در آن زمان از ایشان درباره جایگاه علمای اهل‌سنت پیش از انقلاب سؤال کردم و ایشان نیز تأیید کردند که برخی خان‌ها و صاحبان قدرت در دوران گذشته حتی علمای اهل‌سنت را به حساب نمی‌آوردند؛ اما امروز جایگاه و موقعیت روحانیت در جامعه کاملاً متفاوت شده است.

وی با تأکید بر اینکه همه ما مدیون شهدا، امام راحل و امام شهید هستیم، افزود: در دوران دفاع مقدس، کشورهای شرق و غرب جهان از صدام حمایت می‌کردند، اما در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌صورت مستقیم وارد میدان شدند.

آیت‌الله محامی با اشاره به محاسبات و برآوردهای دشمنان درباره تغییر نظام جمهوری اسلامی در پی حملات گسترده و هدف قرار دادن رهبر و فرماندهان کشور، تصریح کرد: دشمنان تصور می‌کردند در مدت سه روز می‌توانند نظام را تغییر دهند، اما با گذشت هشت ماه، مقاومت مردم و تدابیر و آمادگی دفاعی کشور مانع تحقق اهداف آنان شده است این شرایط نشان‌دهنده اهمیت تدابیر و مدیریت امام شهید و همچنین ایستادگی و همراهی مردم است و همه ما باید شکرگزار این نعمت باشیم.

امام جمعه زاهدان با قدردانی از تلاش‌های استاندار در حوزه‌های عمرانی و زیرساختی و همچنین زحمات نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، اظهار کرد: مسئولان در حوزه امنیت نیز تلاش‌های فراوانی انجام می‌دهند و اقدامات مؤثری در برخورد با خانه‌های تیمی و عناصر ناامن‌کننده صورت می‌گیرد.

وی در پایان با اشاره به شرایط امنیتی منطقه و فعالیت دشمنان در آن سوی مرزها، افزود: امروز با مجموعه‌ای از دشمنان مواجه هستیم که در آن سوی مرزها مستقر شده‌اند و استان سیستان‌وبلوچستان را به‌عنوان یکی از مسیرهای ورود به کشور برای ایجاد ناامنی در استان و کشور هدف قرار داده‌اند.