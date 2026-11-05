به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم محی‌الدینی، صبح پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی شهرداران استان یزد اظهار کرد: شهرداری‌ها در بسیاری از حوزه‌ها که حتی جزو وظایف مستقیم آن‌ها نیست، برای خدمت‌رسانی به مردم وارد میدان می‌شوند و در این مسیر، بیش از آنکه جایگاه و متولی یک موضوع اهمیت داشته باشد، برداشتن باری از دوش مردم مورد توجه است.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های شهرداری‌ها افزود: در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و خدماتی، بخش قابل توجهی از اقدامات و مسئولیت‌ها به شهرداری‌ها بازمی‌گردد و این مجموعه‌ها به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند.

شهردار یزد با بیان اینکه فعالیت شهرداری‌ها محدود به ساعات اداری و روزهای کاری نیست، تصریح کرد: حتی در تعطیلات رسمی نیز بسیاری از فعالیت‌های شهرداری آغاز یا با جدیت دنبال می‌شود و خدمات شهری به‌صورت ۲۴ ساعته استمرار دارد.

محی‌الدینی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مجموعه مدیریت شهری خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها بار بزرگی از مسئولیت‌های خدماتی و اجتماعی را بر دوش می‌کشند، اما جنس خدمات و گستردگی اقدامات آن‌ها به‌درستی برای جامعه و مسئولان تبیین نشده است.

وی ادامه داد: اگر حتی برای یک روز ارائه خدمات شهرداری‌ها متوقف شود، ابعاد گسترده وابستگی زندگی روزمره مردم به این خدمات و حجم مسئولیت‌هایی که شهرداری‌ها بر عهده دارند، به‌روشنی مشخص خواهد شد.

شهردار یزد در پایان خواستار توجه ویژه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به نیازها و مسائل شهرداری‌ها شد و بر ضرورت حمایت بیشتر از این مجموعه‌ها متناسب با حجم مسئولیت‌ها و خدمات آن‌ها تأکید کرد.