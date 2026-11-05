به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در آیین اختتامیه چهلمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور که صبح پنجشنبه در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد، با اشاره به جایگاه قرآن کریم در هدایت انسان و حل چالش‌های جهان امروز اظهار کرد: قرآن کتاب شفا و هدایت است و آموزه‌های آن می‌تواند در مواجهه با بحران‌های پیچیده اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی عصر حاضر راهگشا باشد.

وی با بیان اینکه انسان امروز در عرصه‌های مختلف با بحران‌های عمیق و چندلایه مواجه است، چهار آموزه حکمت، بصیرت، عدالت و سکینت را از مهم‌ترین راهکارهای قرآنی برای عبور از این شرایط برشمرد و افزود: این چهار مفهوم، ظرفیت‌هایی بنیادین برای اصلاح فرد و جامعه و مقابله با آسیب‌هایی هستند که زندگی انسان معاصر را تحت تأثیر قرار داده‌اند.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به بحران‌های هویتی، خانوادگی، زیست‌محیطی و اخلاقی در جهان امروز گفت: در شرایطی که بشریت با مسائل متعددی روبه‌روست، شاهد استمرار فجایع انسانی و شهادت مظلومان در نقاط مختلف جهان هستیم و این وضعیت ضرورت بازنگری در مبانی اخلاقی و انسانی حاکم بر مناسبات جهانی را دوچندان می‌کند.



خسروپناه با انتقاد از سکوت مجامع بین‌المللی در برابر جنایات علیه ملت‌های مظلوم تصریح کرد: در جریان جنگ اخیر، دانش‌آموزان میناب به شکلی مظلومانه به شهادت رسیدند، اما مدعیان مقابله با بحران اخلاقی در جهان در برابر چنین جنایاتی واکنش متناسبی نشان ندادند و این پرسش جدی مطرح است که قوانین و نهادهای بین‌المللی در برابر این حجم از ظلم و بی‌عدالتی چه جایگاهی دارند.



وی با اشاره به راهپیمایی سیزدهم آبان‌ماه و حضور دانش‌آموزان در سراسر کشور ادامه داد: این روز یادآور جنایات و روحیه استکباری آمریکاست و حضور دانش‌آموزان در این مناسبت، جلوه‌ای از زنده بودن روحیه استکبارستیزی در جامعه ایران به شمار می‌رود.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با یادآوری سخنان جیمی کارتر، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، درباره سابقه جنگ‌افروزی این کشور خاطرنشان کرد: آمریکا در حدود ۲۶۰ سال تاریخ تأسیس خود، تنها ۱۶ سال را بدون جنگ سپری کرده است و این واقعیت، ابعاد سیاست‌های سلطه‌طلبانه این کشور را نشان می‌دهد؛ رویکردی که امام خمینی(ره) از آن با عنوان شیطان بزرگ یاد کردند و امام شهید نیز بر ماهیت استکباری آن تأکید داشتند.



حکمت، عقلانیت و فضیلت را در انسان تقویت می‌کند



خسروپناه در تشریح نخستین راهکار قرآنی برای مواجهه با بحران‌های بشر اظهار کرد: حکمت نخستین دارویی است که قرآن کریم برای تعالی انسان معرفی می‌کند و خداوند در آیه ۲۶۹ سوره بقره می‌فرماید: یُؤْتِی الْحِکْمَةَ مَنْ یَشَاءُ وَمَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا وَمَا یَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ.



وی با تبیین ابعاد این مفهوم قرآنی افزود: حکمت را باید در پیوند سه مؤلفه عقلانیت توحیدی، فضیلت اخلاقی و خدمت به مردم جست‌وجو کرد و انسانی که این سه ویژگی را در وجود خود پرورش دهد، به مرتبه‌ای از خردمندی می‌رسد که آثار آن در رفتار و مناسبات اجتماعی او نمایان خواهد شد.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه خداوند حکمت را به صاحبان خرد ناب عطا می‌کند، اظهار کرد: برخورداری از حکمت، خیر فراوانی برای انسان به همراه دارد و عقلانیت توحیدی در کنار اخلاق‌مداری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز کاهش بسیاری از مشکلات و نابسامانی‌های بشری باشد.



خسروپناه با تأکید بر ریشه‌های فکری و اخلاقی بسیاری از بحران‌های معاصر گفت: اگر انسان‌ها از عقلانیت توحیدی و فضیلت اخلاقی برخوردار باشند، زمینه شکل‌گیری بسیاری از بحران‌ها از میان می‌رود، چراکه بخش قابل توجهی از مشکلات امروز بشر ناشی از فاصله گرفتن از این مبانی است.



بصیرت، قدرت تشخیص حق از باطل را می‌دهد



وی بصیرت را دومین آموزه راهگشای قرآن برای انسان معاصر دانست و بیان کرد: قرآن کریم در آیه ۱۰۸ سوره یوسف می‌فرماید: قُلْ هَذِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَی اللَّهِ عَلَی بَصِیرَةٍ و این آیه بر ضرورت برخورداری از بینش و آگاهی در مسیر دعوت الهی دلالت دارد.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشریح مفهوم بصیرت افزود: بصیرت به معنای برخورداری از شناخت عمیق و توانایی تشخیص درست از نادرست و حق از باطل است و انسان بصیر در مواجهه با رویدادها، صرفاً به ظواهر و تبلیغات بسنده نمی‌کند، بلکه با آگاهی و شناخت، حقیقت مسائل را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.



وی با اشاره به گسترش فریب، تحریف واقعیت‌ها و وارونه‌نمایی حقایق در جهان امروز اظهار کرد: در شرایطی که ظلم و فریب در عرصه‌های مختلف گسترش یافته است، برخورداری از بصیرت ضرورتی اساسی برای انسان به شمار می‌رود تا بتواند مسیر صحیح را بشناسد و در برابر جریان باطل موضعی آگاهانه اتخاذ کند.



خسروپناه عدالت را سومین داروی قرآنی برای عبور از بحران‌های جهان معاصر معرفی کرد و گفت: عدالت از بنیادی‌ترین تعالیم قرآن کریم است و تحقق آن باید در مناسبات انسانی و روابط میان ملت‌ها مورد توجه قرار گیرد.



عدالت باید مبنای روابط انسانی و جهانی باشد



وی با بیان اینکه ظلم و تبعیض از مهم‌ترین عوامل رنج ملت‌ها در جهان امروز است، افزود: هنگامی که جوامع انسانی با جنایت، تبعیض و پایمال شدن حقوق ملت‌های مظلوم مواجه هستند، ضرورت پایبندی به عدالت بیش از گذشته آشکار می‌شود و این اصل نباید در روابط فردی و اجتماعی یا مناسبات بین‌المللی مورد غفلت قرار گیرد.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر جایگاه عدالت در منظومه معارف قرآنی تصریح کرد: عدالت صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه اصلی بنیادین برای تنظیم روابط انسانی و مقابله با ظلم است و جامعه بشری برای رهایی از بحران‌های موجود باید این آموزه را در عرصه‌های مختلف زندگی مورد توجه قرار دهد.



خسروپناه در ادامه، سکینت را چهارمین آموزه قرآنی برای مواجهه با دشواری‌های زندگی دانست و اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلَیٰ رَسُولِهِ وَعَلَی الْمُؤْمِنِینَ و این آیه بیانگر جایگاه آرامش و استواری درونی در مسیر ایمان و پایداری است.



وی با تشریح آثار سکینت الهی افزود: سکینت به معنای آرامش عمیق، ثبات روحی و استحکام درونی است و انسان برخوردار از این ویژگی در مواجهه با دشواری‌ها و حوادث دچار تزلزل نمی‌شود و توان لازم برای ایستادگی و عبور از شرایط دشوار را حفظ می‌کند.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: بحران‌ها بیش از همه انسان‌هایی را تحت تأثیر قرار می‌دهند که از استواری درونی برخوردار نیستند، اما سکینت الهی به مؤمنان قدرت پایداری می‌بخشد و آنان را در برابر فشارها و مشکلات مقاوم می‌سازد.



معارف قرآن را به زبان جهانی عرضه کنیم



خسروپناه با جمع‌بندی چهار آموزه قرآنی برای مواجهه با چالش‌های جهان امروز اظهار کرد: حکمت، بصیرت، عدالت و سکینت چهار ظرفیت ارزشمند قرآن کریم برای پاسخ‌گویی به نیازهای انسان معاصر هستند و این معارف می‌توانند در مواجهه با بحران‌های اخلاقی، اجتماعی و انسانی، مسیر روشنی پیش روی بشریت قرار دهند.



وی با تأکید بر ضرورت گسترش فعالیت‌های قرآنی در عرصه بین‌المللی افزود: در جهان امروز افراد بسیاری وجود دارند که از آمادگی لازم برای شنیدن و پذیرش معارف الهی برخوردارند و نباید از این ظرفیت برای معرفی پیام قرآن کریم غافل شویم.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: لازم است فعالیت‌های بین‌المللی در حوزه قرآن با جدیت بیشتری دنبال شود و آموزه‌های این کتاب آسمانی با ادبیاتی روشن، قابل فهم و متناسب با مخاطبان جهانی در اختیار ملت‌های مختلف قرار گیرد.



خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از برگزارکنندگان چهلمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور گفت: حضور من در این مراسم با قصد قربت و برای ابراز ارادت به جامعه قرآنی کشور است و از همه کسانی که در مسیر برگزاری این رویداد ارزشمند تلاش کرده‌اند، قدردانی می‌کنم.



وی با اشاره به میزبانی قم از این دوره جشنواره در جوار بارگاه حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار کرد: برگزاری این رویداد در چنین فضای معنوی و در شهر مقدس قم، فرصتی ارزشمند برای تجلیل از فعالان قرآنی دانشگاه‌ها و تقویت پیوند جامعه دانشگاهی با معارف اهل‌بیت(ع) است.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاه قم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه جامع علمی‌کاربردی و سایر دانشگاه‌های مشارکت‌کننده در برگزاری این جشنواره قدردانی کرد و افزود: تلاش خالصانه مجموعه‌های دانشگاهی برای استمرار و تقویت این حرکت قرآنی شایسته تقدیر است.



خسروپناه با بیان اینکه جشنواره قرآن و عترت دانشجویان در طول چهار دهه گذشته روندی رو به رشد داشته است، خاطرنشان کرد: باشکوه‌تر شدن این رویداد در سال‌های اخیر نشان‌دهنده اخلاص و اهتمام افرادی است که از چهار دهه قبل بنیان این حرکت ارزشمند را گذاشتند و زمینه استمرار آن را فراهم کردند.



وی همچنین از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاونان این وزارتخانه به دلیل توجه به فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی دانشجویان قدردانی کرد و گفت: حمایت از چنین برنامه‌هایی در کنار سایر جشنواره‌های دانشجویی، نقش مهمی در رونق فعالیت‌های فرهنگی و تقویت ظرفیت‌های معنوی دانشگاه‌ها دارد.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با انتقاد از تمرکز برخی فعالان فضای مجازی بر بازتاب مسائل منفی دانشگاه‌ها تأکید کرد: افرادی که در فضای مجازی به معرفی و تحلیل وضعیت دانشجویان و استادان می‌پردازند، باید به حرکت‌های مثبت و ارزشمندی همچون جشنواره قرآن و عترت نیز توجه داشته باشند و ظرفیت‌های سازنده دانشگاه‌ها را به جامعه معرفی کنند.



خسروپناه با بیان اینکه دانشگاه‌های کشور از نیروهای متعهد، انقلابی و دغدغه‌مند برخوردارند، اظهار کرد: نباید فعالیت‌های مؤثر و تلاش‌های ارزشمند استادان و دانشجویان در عرصه‌های علمی، فرهنگی و قرآنی زیر سایه بازنمایی یک‌سویه مسائل و مشکلات قرار گیرد و معرفی این ظرفیت‌ها باید مورد توجه رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی باشد.