به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا دشتی صبح پنجشنبه در رویداد حماسه نگار سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر در شهرستان دشتستان، با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه‌های معرفی شهدا اظهار کرد: برگزاری مراسم به شیوه‌های گذشته، به‌تنهایی پاسخگوی نیاز نسل جوان نیست و نمی‌توان انتظار داشت با تکرار الگوهای معمول یادواره‌ها، ارتباط مؤثری با نسل جدید برقرار شود.

وی با بیان اینکه استان بوشهر از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و شخصیت‌های برجسته در عرصه مقاومت برخوردار است، افزود: شهید رئیسعلی دلواری، شهید آیت‌الله ابوتراب عاشوری و شهید نادر مهدوی از جمله شخصیت‌هایی هستند که جایگاه و ابعاد مجاهدت‌های آنان هنوز به‌درستی برای جامعه معرفی نشده است.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر معرفی شخصیت شهید رئیسعلی دلواری و احیای منزل تاریخی این شهید در سفر سال ۱۳۷۰ به استان بوشهر تصریح کرد: توجه رهبر معظم انقلاب به این شخصیت تاریخی نشان می‌دهد که شهید رئیسعلی دلواری چه جایگاهی در تاریخ مبارزات مردم ایران دارد؛ با این وجود، ما در معرفی چنین شخصیت‌هایی به نسل‌های جدید متناسب با ظرفیت‌های موجود عمل نکرده‌ایم.

سردار دشتی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره شهید نادر مهدوی در دومین کنگره شهدای استان بوشهر خاطرنشان کرد: ایشان تأکید کردند که اگر شهید مهدوی متعلق به کشورهای دیگر بود، از این شخصیت اسطوره می‌ساختند، این سخن مسئولیت ما را در معرفی شهدا و بازخوانی حماسه‌های استان دوچندان می‌کند.

وی با بیان اینکه سومین کنگره باید با مشارکت عمومی و به‌ویژه حضور جوانان برگزار شود، گفت: قرار نیست تمام امور را ساختارهای اداری و سازمانی انجام دهند، دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب و جوانان باید در طراحی و اجرای برنامه‌ها نقش اصلی داشته باشند؛ چراکه تجربه نشان داده است هر جا میدان به جوانان داده شده، ابتکار و خلاقیت آن‌ها به شکل‌گیری برنامه‌های اثرگذار منجر شده است.

مسئول کمیته برگزاری مراسم و اجلاسیه‌های سومین کنگره شهدای استان بوشهر، شناسایی و مستندسازی حماسه‌های تاریخی شهرستان‌ها را از محورهای مهم این رویداد دانست و اظهار داشت: در قالب طرح «حماسه‌نگار» تلاش می‌کنیم حماسه‌ها و ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده هر شهرستان را با مشارکت کارگروه‌های تخصصی شناسایی و برای معرفی آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم.

تولید آثار ماندگار از شهدا

سردار دشتی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان دشتستان در حوزه ایثار و شهادت افزود: این شهرستان با تقدیم نزدیک به ۷۰۰ شهید، حدود یک‌سوم شهدای استان بوشهر را به خود اختصاص داده است و به همین دلیل، انتظار می‌رود برنامه‌های کنگره در دشتستان با نگاهی ویژه و متناسب با این ظرفیت تاریخی دنبال شود.

وی تولید کتاب، فیلم و مستند، برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری و اجرای برنامه‌های خلاقانه را از جمله زمینه‌های فعالیت کنگره برشمرد و تأکید کرد: زندگی هر یک از شهدا و حماسه‌هایی که در دوران دفاع مقدس شکل گرفته، ظرفیت تبدیل‌شدن به یک اثر فرهنگی و هنری ماندگار را دارد و باید از این ظرفیت‌ها برای انتقال تاریخ شفاهی و ارزش‌های دفاع مقدس به نسل آینده استفاده کرد.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر نقش امام جمعه، فرماندار، فرمانده سپاه شهرستان و مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی را در راهبری و پشتیبانی برنامه‌های کنگره ضروری دانست و گفت: تحقق اهداف این رویداد نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم است و انتظار داریم دشتستان با استفاده از ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی خود، در برگزاری متفاوت و اثرگذار این کنگره پیشگام باشد.