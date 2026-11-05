به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی صبح پنجشنبه، در دیدار رئیس اداره دامپزشکی شهرستان که در دفتر امام جمعه برگزار شد، بر اهمیت نقش مجموعه دامپزشکی در صیانت از سلامت عمومی جامعه و تأمین امنیت غذایی شهروندان تأکید کرد.

امام جمعه گناوه با اشاره به ضرورت نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت کشتارگاه‌ها، خواستار توجه جدی به رعایت ضوابط و استانداردهای بهداشتی در تمامی مراحل کشتار، فرآوری و عرضه فرآورده‌های دامی شد.

یکی دیگر از محورهای این دیدار، ضرورت تشدید نظارت بر عرضه آبزیان در بازار بود و در این زمینه، بر لزوم کنترل دقیق مراکز عرضه و توزیع آبزیان و جلوگیری از عرضه و فروش آبزیان حرام‌گوشت که بعضاً در بازار مشاهده می‌شوند، تأکید شد.

همچنین موضوع نظارت شرعی بر فرآیند ذبح دام و طیور و ضرورت حضور و فعالیت ناظران شرعی به‌منظور اطمینان از رعایت موازین و احکام شرعی در کشتار، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این دیدار بود.

در این دیدار بر اهمیت ارتقای نظارت‌های بهداشتی و شرعی، افزایش دقت در کنترل فرآورده‌های دامی و آبزیان و تقویت مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های متولی در این حوزه تأکید شد.

صیانت از سلامت شهروندان، اطمینان از سلامت مواد غذایی عرضه‌شده در بازار و رعایت موازین شرعی در تولید و عرضه محصولات غذایی، از جمله موضوعات مورد تأکید در این دیدار بود.