به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی عباسی صبح پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی شهرداران استان یزد با حضور قائم‌مقام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، با اشاره به مطالبات شهرداران اظهار کرد: مسائل و درخواست‌های شهرداری‌های استان در حوزه‌های مختلف به‌صورت موردی در سطح ملی در حال پیگیری است.

وی تأمین قیر، ماشین‌آلات عمرانی و خدمات شهری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی را از مهم‌ترین نیازهای شهرداری‌ها دانست و افزود: لازم است در برنامه‌ریزی‌ها و حمایت‌های ملی، شرایط و نیازهای متفاوت شهرهای استان مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل امور شهر و شوراهای استانداری یزد با اشاره به وضعیت شهرهای کوچک تصریح کرد: اگرچه استان یزد در نگاه کلی برخوردار تلقی می‌شود، اما این تصویر با شرایط همه شهرهای استان مطابقت ندارد و برخی شهرها برای تأمین ابتدایی‌ترین امکانات و ارائه خدمات شهری با محدودیت مواجه‌اند.

عباسی ادامه داد: تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز برای فعالیت‌های عمرانی و خدمات شهری از جمله مطالبات شهرداری‌هاست و اقدامات انجام‌شده در این زمینه باید با حمایت‌های بیشتر تکمیل شود.

وی با اشاره به مسائل مالی شهرداری‌ها بیان کرد: برخی شهرداری‌ها در پرداخت حقوق کارکنان با تأخیر مواجه‌اند و این موضوع ضرورت تقویت منابع مالی و حمایت از مدیریت شهری را دوچندان می‌کند.

مدیرکل امور شهر و شوراهای استانداری یزد، کمبود نیروی انسانی را از دیگر مسائل شهرداری‌ها عنوان کرد و گفت: در برخی مجموعه‌ها، نیروهای موجود با وجود محدودیت در ساختار تشکیلاتی، چندین مسئولیت و وظیفه را هم‌زمان بر عهده دارند.

عباسی با اشاره به دشواری حفظ نیروهای آموزش‌دیده آتش‌نشانی افزود: شهرداری‌ها برای آموزش نیروهای متخصص هزینه می‌کنند، اما پیشنهادهای مالی بالاتر در بخش معدن و صنعت، زمینه جذب این نیروها را فراهم می‌کند و ادامه فعالیت شهرداری‌ها را با چالش مواجه می‌سازد.

وی در پایان بر ضرورت نگاه ویژه به شهرداری‌های استان تأکید کرد و خواستار حمایت در زمینه تأمین منابع مالی، ماشین‌آلات، قیر، تقویت نیروی انسانی و تسهیل فرآیندهای اداری و صدور مجوزهای مورد نیاز شد.