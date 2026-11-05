به گزارش خبرنگار مهر، امیر کاظمی فتلکی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت حفظ محیط زیست و ارتقای سلامت شهروندان اظهار کرد: در راستای صیانت از محیط زیست شهری، بهبود سیمای محیطی و جلوگیری از انتشار آلودگی، عملیات جامع پاکسازی و ساماندهی جایگاه زباله شهر رودبار با بسیج امکانات شهرداری اجرا شد.

وی افزود: در این طرح با تلاش نیروهای واحد خدمات شهری، آتش‌نشانی و فضای سبز شهرداری و با بهره‌گیری از ماشین‌آلات و تجهیزات سنگین شامل کامیون، نیسان، بیل بکو و لودر، عملیات خاک‌پوشانی اصولی و پاکسازی محوطه جایگاه پسماند انجام شد.

شهردار رودبار با اشاره به مهار کانون‌های حرارتی در محل دفن زباله گفت: در جریان این عملیات، آتش‌سوزی‌های احتمالی به طور کامل مهار و خاموش و زباله‌های تر و خشک انباشته‌شده نیز جمع‌آوری و ساماندهی شدند.

کاظمی فتلکی با بیان اینکه برنامه‌های مدیریت پسماند در رودبار با جدیت دنبال می‌شود، تصریح کرد: پیش از این، عملیات خاک‌پوشانی جایگاه پسماند ماهی یک بار انجام می‌شد اما با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، از این پس این عملیات توسط واحد پسماند شهرداری ماهی دو بار اجرا خواهد شد تا استانداردهای زیست‌محیطی به شکل مطلوب‌تری رعایت شود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای شهرداری تأکید کرد: کاهش مخاطرات زیست‌محیطی، ارتقای سطح بهداشت عمومی و بهبود وضعیت مدیریت پسماند از مهم‌ترین اهداف اجرای این‌گونه اقدامات میدانی است و این برنامه‌ها به صورت مستمر در دستور کار شهرداری رودبار قرار دارد.