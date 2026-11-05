به گزارش خبرنگار مهر، در پی اطلاع‌رسانی قبلی درباره قطع موقت آب شرب تعدادی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان سلسله، روز پنج شنبه عملیات اصلاح، بازسازی و بهسازی تجهیزات و شیرآلات چاه مجتمع آبرسانی ۴۸ روستایی شهید مبشر با موفقیت انجام شد و این تأسیسات بار دیگر در مدار بهره‌برداری قرار گرفت.

این عملیات با پیگیری مدیریت آبفای شهرستان و مشارکت نیروهای فنی و عملیاتی امور آبفا انجام شد و مطابق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، در موعد مقرر به پایان رسید.

پایان عملیات تعمیراتی و بازگشت چاه به مدار بهره‌برداری

بر اساس این گزارش، اقدامات اجرایی با هدف اصلاح و بهسازی تجهیزات و شیرآلات چاه مجتمع آبرسانی شهید مبشر انجام گرفت و پس از تکمیل عملیات، چاه مجدداً وارد مدار شد.

با پایان این اقدامات، امکان تداوم و بهبود روند تأمین آب شرب روستاهای تحت پوشش این مجتمع فراهم شده است.

تلاش برای پایداری شبکه آبرسانی روستایی

اجرای این عملیات در راستای ارتقای پایداری شبکه آبرسانی، افزایش آمادگی تأسیسات و پیشگیری از بروز اختلالات احتمالی در روند تأمین آب شرب روستاییان انجام شده است.

بازسازی و بهسازی تجهیزات تأسیسات آبرسانی از جمله اقداماتی است که با هدف حفظ آمادگی زیرساخت‌ها و استمرار خدمات‌رسانی به مشترکان روستایی دنبال می‌شود.

با بازگشت چاه مجتمع آبرسانی ۴۸ روستایی شهید مبشر به مدار بهره‌برداری، شرایط برای بهبود روند تأمین آب شرب روستاهای زیرپوشش این مجتمع فراهم شده است.