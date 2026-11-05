حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز دوشنبه با فعالیت سامانه بارشی روی خلیج فارس و در سطح استان به‌تناوب وزش بادهای شدید، در برخی نقاط بارش پراکنده باران، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پدیده‌های غالب مورد انتظار در سطح استان و روی دریا خواهند بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: سواحل استان نیز در این مدت در اغلب ساعات مواج پیش‌بینی می‌شوند.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و در برخی نقاط (به‌ویژه نواحی شمالی) با احتمال بارش پراکنده باران و مه صبحگاهی خواهد بود.

وی ادامه داد: وزش باد متغیر به‌تدریج جنوب شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت؛ به‌تدریج در فراساحل ۱۶ تا ۴۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر، در سواحل شمالی و مرکزی در زمان تندباد ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.