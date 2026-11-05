به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان، هیئت انتخاب ۲ بخش«کودک» و «نوجوانِ» سی‌ویکمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان ۷ اثر را در بخش کودک و ۱۰ اثر را در بخش نوجوان شایسته حضور در جشنواره ارزیابی کردند.

در بخش «کودک» مریم کاظمی، فریبا دلیری و سعید زین‌العابدینی آثار را برگزیدند و کار انتخاب در بخش نوجوان برعهده زهرا خیالی صبری، گلاره عباسی و محمدمهدی کلهری بود. این در حالی است که در بخش نوجوان جشنواره، بنا به نظر مرضیه برومند دبیر جشنواره و به دلیل کیفیت آثار ارائه شده، تعداد نمایش‌ها به ۱۰ اثر افزایش یافت.

اسامی نمایش های راه یافته به بخش «کودک»

۱- نمایش «خانه دوست کجاست» نوشته رضا جوشعار و به کارگردانی رضا جوشعار از شهر بندرعباس

۲- نمایش «راه راهمو پیدا می‌کنم» نوشته امیر شیخ‌جبلی و به کارگردانی امیر شیخ‌جبلی از شهر اصفهان

۳- نمایش «دختری که خواب را نوشید» نوشته سیدجواد رحیم‌زاده و به کارگردانی محمد جهانپا از شهر مشهد

۴- نمایش «سیرک سیار» نوشته اوراند هریس و به کارگردانی یوسف اکبرزاده قالیباف از شهر تبریز

۵- نمایش «شعبده گوش» نوشته وحید کیارسی و به کارگردانی مهدی نعمتی‌مقدم از شهر تهران

۶- نمایش «لولوی آوازه خوان» نوشته رضا فیاضی و به کارگردانی الهه کیان‌فرد از شهر یزد

۷- نمایش «نمکی و دیو ناقلا» نوشته فرزاد صبوری و به کارگردانی فرزاد صبوری از شهر گرمسار

اسامی نمایش های راه یافته به بخش «نوجوان»

۱- نمایش «آهوانه شازده» نوشته علیرضا داوری و به کارگردانی علیرضا داوری از شهر بندرعباس

۲- نمایش «بابایی بخند» نوشته امین‌رضا ملک محمودی و به کارگردانی علیرضا ملک محمودی از شهر تهران

۳- نمایش «بچه نهنگ» نوشته زیبا برجی فلاح و به کارگردانی احسان مجیدی از شهر تهران

۴- نمایش «بی‌خوابی» نوشته زهرا خسروی و به کارگردانی پری محفوظی نژاد از شهر پردیس (تهران)

۵- نمایش «پس لرزه» نوشته سینا شفیعی و به کارگردانی میلاد سعیدی از شهر صدرا (فارس)

۶- نمایش «پهلوان قلیچ و سنگ جادو» نوشته رضا محمدیان و به کارگردانی رضا محمدیان و حسین قاسمی از شهر ورامین (تهران)

۷- نمایش «فیروز کوانتومی» نوشته امین مظفری و به کارگردانی امین مظفری از شهر همدان

۸- نمایش «کی وار» نوشته عقیل جماعتی و به کارگردانی الهام چنانی از شهر جزیره خارک

۹- نمایش «نذر قاسم» نوشته باران رحیم‌زاده و نازیلا نوروزی و به کارگردانی نازیلا نوروزی از شهر مشهد

۱۰- نمایش «هچل» نوشته امیرافسر شیبانی و شروین حاجی آقاجانی به کارگردانی امیرافسر شیبانی از شهر تهران