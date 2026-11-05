به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر، صبح پنج شنبه در دیدار با فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) و فرمانده لشکر ۸۴ لرستان، با اشاره به مناسبت ۱۳ آبان، این روز را نماد استکبارستیزی، استقلال‌خواهی و ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر دانست.

وی با تشریح سه رویداد مهم تاریخی که در ۱۳ آبان به وقوع پیوسته است، اظهار کرد: تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸، سه رویداد سرنوشت‌ساز این روز هستند که هر یک بخشی از تاریخ مبارزه و مقاومت ملت ایران را رقم زده‌اند.

۱۳ آبان؛ نماد ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه ۱۳ آبان یادآور مقابله ملت ایران با سلطه‌طلبی قدرت‌های استکباری است، افزود: این روز نماد شکست زیاده‌خواهی دشمنان در برابر اراده و ایستادگی مردم ایران به شمار می‌رود.

سردار هاشمی‌فر با تأکید بر ضرورت حفظ بصیرت و استقلال ملی تصریح کرد: پیام ماندگار ۱۳ آبان، ایستادگی در برابر دشمنان، حفظ هوشیاری و عدم اعتماد به وعده‌های قدرت‌های سلطه‌گر است؛ پیامی که باید همواره در مسیر صیانت از استقلال و منافع ملی مورد توجه قرار گیرد.

انسجام ارتش، سپاه و انتظامی؛ رکن اساسی امنیت کشور

وی در بخش دیگری از سخنان خود، وحدت و انسجام نیروهای مسلح را از ارکان اساسی تأمین امنیت کشور عنوان کرد و گفت: آنچه امروز امنیت و آرامش کشور و استان را تضمین می‌کند، همدلی، هماهنگی و هم‌افزایی ارتش، سپاه و مجموعه انتظامی در چارچوب منویات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) است.

فرمانده انتظامی لرستان خاطرنشان کرد: همکاری و همراهی نیروهای مسلح، پشتوانه اقتدار ملی و عاملی مهم در حفظ امنیت پایدار و مقابله با توطئه‌های دشمنان است.

سردار هاشمی‌فر در این دیدار بر اهمیت استمرار وحدت و تعامل میان مجموعه‌های نظامی و انتظامی تأکید کرد و انسجام این نیروها را سرمایه‌ای ارزشمند برای پاسداری از امنیت، استقلال و آرامش مردم دانست.