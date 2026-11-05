به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، مردم ژاپن امروز با تجمع در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در توکیو، تجمع کرده و خواستار اخراج سفیر این رژیم، تعطیلی سفارت و پایان جنگ نسل‌کشی علیه نوار غزه شدند.

شرکت‌کنندگان در این تظاهرات با برافراشتن پرچم‌های فلسطین و حمل پلاکاردهایی در محکومیت جنگ علیه غزه، خواستار بازخواست و مجازات مقام‌های رژیم صهیونیستی به دلیل جنایات ارتکابی علیه فلسطینیان شدند.

تظاهرات کنندگان همچنین خواستار بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، شدند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع علاوه بر این، مخالفت خود را با ادامه همکاری‌های نظامی ژاپن با رژیم صهیونیستی اعلام کرده و خواستار توقف این همکاری‌ها، از جمله معاملات مربوط به خرید پهپادهای اسرائیلی شدند.