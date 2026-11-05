به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین مرحله مسابقات داژبال بانوان محلات کمتر برخوردار منطقه سه کشور صبح پنجشنبه در اصفهان آغاز به کار کرد. برگزاری مسابقات در سطح محلات، رقابت در مراحل منطقه‌ای و راه یافتن تیم‌های برتر به مرحله نهایی، بخشی از برنامه‌ای است که با هدف گسترش ورزش و فراهم کردن فرصت حضور بانوان در عرصه‌های بزرگ‌تر دنبال می‌شود.

آقامحمدی: ۱۷ هزار زن در رقابت‌های ورزشی حضور یافتند

علی آقامحمدی، رئیس ستاد توانمندسازی محلات کمتر برخوردار کشور، با اشاره به روند توسعه ورزش بانوان در مناطق مختلف کشور اظهار کرد: تاکنون ۱۷ هزار زن در تورنمنت‌های فوتسال برگزارشده در سطح کشور شرکت کرده‌اند که این میزان مشارکت، ظرفیت قابل توجه بانوان ایرانی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به ساختار برگزاری این رقابت‌ها افزود: مسابقات در پنج منطقه و ۹ حوزه سازماندهی شده و مسیر رقابت از سطح محلات آغاز می‌شود؛ پس از برگزاری مراحل منطقه‌ای نیز تیم‌های برتر برای حضور در مرحله نهایی به تهران راه پیدا می‌کنند.

رئیس ستاد توانمندسازی محلات کمتر برخوردار کشور با بیان اینکه زنان ۱۲ تا ۴۶ سال در سه گروه سنی در این برنامه‌ها حضور دارند، گفت: هر استان به طور معمول با دو تیم در رقابت‌ها شرکت می‌کند و این حضور گسترده می‌تواند زمینه شناسایی استعدادهای تازه را فراهم کند.

آقامحمدی با تأکید بر اینکه نگاه به این برنامه‌ها نباید تنها در سطح برگزاری مسابقات باقی بماند، افزود: هدف، ارتقای ورزش زنان و فراهم کردن زمینه حضور توانمندتر بانوان ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی است.

وی نقش خود بانوان را در تداوم و گسترش این مسیر مهم دانست و اظهار کرد: زیربنای این حرکت باید با حضور و مشارکت زنان شکل بگیرد تا آثار آن تنها به ورزش محدود نشود و زمینه دستاوردهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را نیز فراهم کند.

ابطحی: ورزش فرصتی برای هویت‌بخشی و خودباوری بانوان است

لیلا سادات ابطحی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان نیز در آیین افتتاحیه این مسابقات با اشاره به ظرفیت رویدادهای ورزشی برای رشد زنان و دختران اظهار کرد: حضور در چنین برنامه‌هایی فرصتی برای تقویت هویت فردی و اجتماعی، کشف توانمندی‌ها و افزایش اعتمادبه‌نفس بانوان است.

وی با بیان اینکه فرصت‌های ایجادشده برای بانوان محلات کمتر برخوردار باید به بستری برای رشد آنان تبدیل شود، افزود: امکانات این برنامه به صورت رایگان در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفته و بانوان باید از این ظرفیت برای پیشرفت و دستیابی به بالندگی‌های فردی و اجتماعی استفاده کنند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها نباید صرفاً یک رقابت ورزشی تلقی شوند، بلکه می‌توانند آغازی برای شکل‌گیری دوستی‌های پایدار، افزایش نشاط اجتماعی، تقویت خودباوری و شکوفایی ظرفیت‌های بانوان باشند.

اله‌دادی: ورزش فقط میدان برد و باخت نیست

نبی‌الله اله‌دادی، قائم‌مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان نیز ورزش را فرصتی برای تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی بانوان دانست و اظهار کرد: دستاورد حضور در میدان‌های ورزشی تنها به نتیجه مسابقه محدود نمی‌شود و ایجاد دوستی‌های سازنده، ارتقای فرهنگی و تقویت مسئولیت‌پذیری از مهم‌ترین ثمرات این حضور است.

وی با اشاره به برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی کمیته امداد افزود: طرح‌های «نوید زندگی» ویژه دختران در آستانه ازدواج و «یاس» در راستای افزایش روحیه، مسئولیت‌پذیری و توانمندسازی گروه‌های هدف دنبال می‌شود.

قائم‌مقام کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه آموزش و توانمندسازی دختران و بانوان زمینه رشد فردی و اجتماعی آنان را فراهم می‌کند، گفت: بانوان پس از بهره‌مندی از آموزش‌های لازم می‌توانند نقش مؤثرتری در بالندگی خانواده و ارتقای سطح فرهنگی جامعه ایفا کنند.

اله‌دادی خطاب به ورزشکاران حاضر در این رقابت‌ها افزود: فارغ از نتیجه برد و باخت، این مسابقات باید فرصتی برای شکل‌گیری دوستی‌ها و تعاملات سازنده باشد؛ ارتباطاتی که آثار آن پس از پایان مسابقات نیز ادامه پیدا کند.

۱۵۰ بانوی ورزشکار در اصفهان به میدان رفتند

چهارمین مرحله مسابقات داژبال بانوان محلات کمتر برخوردار منطقه سه کشور، در قالب طرح «۲۰۲۰ محله» به میزبانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان برگزار می‌شود.

در این رقابت‌ها، ۱۸ تیم منتخب از استان‌های اصفهان، فارس، خوزستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد حضور دارند و هر استان با سه تیم در این رویداد ورزشی شرکت کرده است.

حدود ۱۵۰ بانوی ورزشکار در این دوره از مسابقات حضور یافته‌اند و رقابت‌ها طی دو روز برگزار می‌شود تا در پایان، تیم‌های برتر معرفی و از آنان تجلیل شود.

این مسابقات با مشارکت چهار دستگاه فعال در طرح «۲۰۲۰ محله» و با هدف توسعه فعالیت‌های ورزشی، افزایش نشاط اجتماعی و فراهم کردن زمینه مشارکت دختران و بانوان ساکن در محلات کمتر برخوردار برگزار شده است؛ رویدادی که تلاش دارد مسیر توانمندسازی زنان را از زمین‌های ورزشی محلات آغاز کند و به فرصت‌های بزرگ‌تر اجتماعی و ورزشی پیوند بزند.