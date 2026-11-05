به گزارش خبرگزاری مهر، اداره روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی اعلام کرد: با صدور هشدار زرد هواشناسی و پیش‌بینی ورود گرد و غبار به خراسان شمالی، احتمال افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و رسیدن شاخص کیفیت هوا به محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس تا شنبه وجود دارد.

بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی، با بروز ناپایداری‌های جوی و ورود توده گرد و غبار، بسیاری از شهرهای استان، به‌ویژه مناطق نیمه شمالی، طی این سه روز در معرض افزایش غلظت گرد و غبار قرار خواهند گرفت.

با توجه به احتمال کاهش کیفیت هوا، از شهروندان درخواست می‌شود در صورت ضرورت برای خروج از منزل، حتماً از ماسک مناسب استفاده کنند و کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای تنفسی و قلبی تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کنند.

رعایت توصیه‌های بهداشتی و کاهش ترددهای غیرضروری در فضای باز، می‌تواند در کاهش پیامدهای ناشی از آلودگی هوا مؤثر باشد.