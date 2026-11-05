به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی طلایی‌مقدم صبح پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی شهرداران استان یزد که با حضور سیدمحمد مجابی، قائم‌مقام و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار شد، اظهار کرد: تجربه فعالیت در حوزه شهرداری نشان می‌دهد مدیریت شهری از دشوارترین مسئولیت‌های اجرایی است؛ زیرا شهردار باید در برابر مردم، کارکنان، اعضای شورا و دستگاه‌های اجرایی پاسخگو باشد، اما در عمل اختیارات متناسب با این مسئولیت‌ها را در اختیار ندارد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های مدیریت شهری افزود: تأمین قیر سهمیه‌ای و استفاده از ظرفیت سازمان همیاری شهرداری‌ها برای حمایت از شهرداران، از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد با اشاره به برخی موانع قانونی شهرداری‌ها تصریح کرد: شهرداران باید موضوعات مرتبط با مواد ۴۲ و ۵۸ را پیگیری کنند تا زمینه رفع مشکلات موجود فراهم شود.

طلایی‌مقدم همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط و همکاری میان شهرداری‌ها بیان کرد: بسیاری از مسائل مدیریت شهری با هم‌افزایی، تبادل تجربه و پیگیری مشترک قابل حل است و باید از ظرفیت شهرداری‌های استان برای دستیابی به راهکارهای عملی استفاده کرد.

وی با اشاره به اهمیت توجه به محیط زیست و میراث فرهنگی در مدیریت شهرها ادامه داد: این موضوعات باید در برنامه‌ریزی‌های شهری جایگاه ویژه‌ای داشته باشند و شهرداری‌ها نیز با توجه به ظرفیت‌های موجود، نقش مؤثرتری در این زمینه ایفا کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در پایان با قدردانی از حضور مسئولان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و مجموعه مدیریت شهری استان، ابراز امیدواری کرد با پیگیری مطالبات شهرداران و حمایت بیشتر دستگاه‌های مسئول، گام‌های مؤثرتری برای رفع مشکلات شهرداری‌های استان برداشته شود.