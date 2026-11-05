به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح پنجشنبه در بازدید از تاسیسات آب‌شیرین‌کن، اظهار کرد: آب‌شیرین‌کن یکی از تأسیسات مهم و راهبردی شهر بوشهر است که نقش بی‌بدیلی در تولید آب آشامیدنی مردم دارد و بخش مهمی از آب شرب شهرستان از این مجموعه تأمین می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه تأمین پایدار آب آشامیدنی امری بسیار ضروری است، گفت: خوشبختانه با تلاش‌های صورت‌گرفته ظرفیت‌های تولید آب در این مجموعه افزایش یافته و شاهد بهره برداری از زیرساخت های پیش تصفیه و حوزچه آرامش مجموعه هستیم که نقش مهمی در رفع دغدغه‌های مردمی در حوزه آب دارد.

فرماندار بوشهر با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف آب از سوی شهروندان، افزود: از مردم شریف بوشهر درخواست می‌کنم با مدیریت مصرف آب، دولت را در ارائه خدمات مطلوب‌تر همراهی کنند و با صبر و تحمل زمینه‌های بهینه‌سازی مصرف را فراهم آورند.

وی ادامه داد و با اشاره به مشکل شبکه فرسوده آب، تصریح کرد: یکی از چالش‌های اصلی شهر بوشهر فرسودگی شبکه آب است و تلاش‌های صورت‌گرفته در تولید آب سالم نباید با هدر رفت در شبکه‌های فرسوده از بین برود.

فرماندار بوشهر در خصوص اقدامات صورت گرفته، مطرح کرد: برنامه‌ریزی لازم برای اصلاح و نوسازی شبکه انجام شده و این پروژه به‌صورت مرحله‌به‌مرحله و با استفاده از اعتبارات ملی و استانی در دستور کار قرار دارد.

فرماندار بوشهر در ادامه بیان داشت: با هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی شرکت آب و فاضلاب و نمایندگان مجلس امیدواریم شاهد تسریع در روند اصلاح شبکه و ارتقای کیفیت خدمات آب در سطح شهرستان باشیم.

وی همچنین در پایان ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران این مجموعه، گفت: از تمامی کارکنان خدوم شرکت آب‌شیرین‌کن نور که با تلاش شبانه‌روزی در تأمین آب آشامیدنی مردم نقش‌آفرینی می‌کنند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

این بازدید با هدف بررسی روند تولید آب آشامیدنی، ارزیابی ظرفیت‌های موجود و برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت خدمات آب در شهرستان بوشهر انجام شد.