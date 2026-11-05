به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، طی حکمی محسن نظری را به عنوان «سرپرست ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ماشین‌سازی و تجهیزات پیشرفته صنعتی» منصوب کرد.

در متن حکم معاون علمی رئیس‌جمهور خطاب به محسن نظری آمده است:

«نظر به مراتب شایستگی و تجارب جنابعالی و به پیشنهاد رئیس محترم مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، به موجب این حکم به عنوان سرپرست ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ماشین‌سازی و تجهیزات پیشرفته صنعتی منصوب می‌شوید.

ضروری است نقشه راه توسعه زیست‌بوم فناوری، نوآوری و توسعه بازار این حوزه را با استفاده از تجارب همکاران معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و همفکری با نخبگان و فعالان این حوزه و هماهنگی با مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تهیه و ارائه کنید.

از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات جنابعالی را در پیروی از منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست‌های دولت چهاردهم خواستارم.»

محسن نظری، استاد تمام مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود و دانش‌آموخته دکترای تخصصی مهندسی مکانیک با گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه تهران است. نظری، ریاست پارک علم و فناوری استان سمنان، ریاست هیئت‌مدیره صندوق پژوهش و فناوری این استان، عضویت در شورای برنامه‌ریزی استان و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان و فعالیت در حوزه صنعتی، تجربه طراحی و ساخت تجهیزات و سامانه‌های پیشرفته صنعتی را در کارنامه خود دارد.