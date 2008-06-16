سفیر جدید ایران در سوئد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه ،‌ به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، رسول اسلامی به سمت سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در استکهلم منصوب شد.



وی پیش از این، مدیرکل آسیای غربی و مدیرکل آموزش و توسعه نیروی انسانی وزارت امور خارجه و سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای تایلند و قزاقستان بوده است.



