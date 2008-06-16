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۲۷ خرداد ۱۳۸۷، ۹:۵۱

سفیر جدید ایران در سوئد منصوب شد

به پیشنهاد منوچهر متکی، رسول اسلامی به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی در سوئد منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه ،‌ به پیشنهاد  وزیر امور خارجه و تصویب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، رسول اسلامی به سمت سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در استکهلم منصوب شد.

وی پیش از این، مدیرکل آسیای غربی و مدیرکل آموزش و توسعه نیروی انسانی وزارت امور خارجه و سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای تایلند و قزاقستان بوده است.

 

کد مطلب 700103

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