به گزارش خبرنگار مهر، جلسه پیگیری پروژه‌های توسعه‌ای شهرستان بروجرد صبح پنج شنبه با محوریت بررسی روند اجرای طرح‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر برگزار شد و در این نشست، بر ضرورت تسریع در نصب پنل‌های خورشیدی در ساختمان‌ها و مجموعه‌های اداری و رفع موانع اجرایی این طرح‌ها تأکید شد.

رضا غلام‌پور، معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار بروجرد، در این جلسه با اشاره به اهمیت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید اجرای برنامه نصب پنل‌های خورشیدی را با جدیت دنبال کنند و برای تحقق سهم تعیین‌شده در این زمینه برنامه‌ریزی داشته باشند.

سهم ۲۰ درصدی ادارات در تأمین برق از انرژی خورشیدی

وی با اشاره به سهم ۲۰ درصدی تعیین‌شده برای دستگاه‌های اجرایی افزود: ادارات باید تا سال آینده نسبت به نصب پنل‌های خورشیدی اقدام کنند تا از مشمول شدن هزینه برق مصرفی خود با تعرفه آزاد جلوگیری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار بروجرد با تأکید بر ضرورت توجه مدیران دستگاه‌ها به این موضوع، تصریح کرد: اجرای این برنامه نیازمند پیگیری مستمر، برنامه‌ریزی و اقدام به‌موقع از سوی مجموعه‌های اجرایی است.

تسریع در اجرای طرح‌های نیروگاه تجدیدپذیر

غلامپور همچنین بر ضرورت رفع موانع موجود در مسیر اجرای پروژه‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و خواستار تسریع در روند اجرای این طرح‌ها شد.

در این نشست، پیگیری پروژه‌های توسعه‌ای شهرستان با تمرکز بر گسترش استفاده از انرژی خورشیدی و اجرای تکالیف تعیین‌شده برای دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گرفت.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در ادارات بروجرد، علاوه بر کمک به تأمین بخشی از برق مصرفی دستگاه‌ها، در راستای گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به منابع متعارف تأمین برق دنبال می‌شود.