به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی در مراسم افتتاح سالن ورزشی ولایت نسیم‌شهر، توسعه زیرساخت‌های ورزش همگانی را نیازمند استفاده از ظرفیت فضاهای شهری و طبیعی دانست و از شهرداران خواست ایجاد مجموعه‌های ورزشی ساحلی را در دستور کار قرار دهند.

وی با اشاره به نقش مدیریت شهری و آموزش‌وپرورش در گسترش فعالیت‌های ورزشی اظهار کرد: شهرداری‌ها در ترویج ورزش همگانی و مدارس در شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دو بازوی مهم توسعه ورزش کشور هستند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به کاهش ارتباط نسل جدید با طبیعت و محدود شدن فعالیت‌های روزمره به فضاهای بسته افزود: این روند نگرانی‌هایی درباره سلامت جسمانی جوانان ایجاد کرده است و باید با پیوند دادن ورزش به طبیعت، زمینه کاهش آسیب‌های ناشی از کم‌تحرکی و مشکلات جسمانی را فراهم کنیم.

دنیامالی ورزش‌های ساحلی را از راهکارهای کم‌هزینه و مؤثر برای توسعه ورزش همگانی برشمرد و گفت: رشته‌هایی مانند کشتی روی ماسه، والیبال ساحلی و فوتبال ساحلی قابلیت اجرا در فضاهای شهری را دارند و می‌توان با سرمایه‌گذاری محدود، زیرساخت‌های متنوعی برای فعالیت ورزشی شهروندان ایجاد کرد.

وی با تشریح آثار فعالیت ورزشی در محیط‌های طبیعی بر سلامت جسمانی تصریح کرد: ورزش در چنین فضاهایی می‌تواند به تقویت عضلات و سلامت استخوان‌ها کمک کند و بهره‌مندی از نور خورشید نیز از دیگر مزایای آن است؛ به‌گونه‌ای که حتی نیم ساعت فعالیت ورزشی روی ماسه می‌تواند از نظر برخی آثار جسمانی بازده قابل‌توجهی داشته باشد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به گسترش رشته‌های ساحلی در سطح بین‌المللی و ظرفیت حضور این رشته‌ها در رقابت‌های المپیکی، خواستار توجه جدی شهرداران و وزارت کشور به ایجاد زیرساخت‌های ارزان‌قیمت برای این رشته‌ها شد.

دنیامالی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های قهرمانی استان تهران و برنامه‌ریزی برای حضور قدرتمندتر ورزش ایران در المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری در ورزش نباید به چند رشته محدود شود، بلکه باید با توسعه رشته‌های مختلف، زمینه حضور و درخشش ورزشکاران ایرانی در عرصه‌های جهانی فراهم شود.