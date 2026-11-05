به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به پیش‌بینی بارندگی‌های شدید و احتمال وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی در مناطق مختلف، ضرورت آمادگی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی و دامپروری برای مواجهه با شرایط نامساعد جوی بیش از گذشته مورد تأکید قرار گرفته است.

در این شرایط، دامداری‌ها و مزارع پرورش ماهی از جمله واحدهایی هستند که در صورت وقوع سیلاب می‌توانند با خسارات قابل توجهی مواجه شوند؛ از این‌رو رعایت توصیه‌های ایمنی و اجرای اقدامات پیشگیرانه از سوی بهره‌برداران برای حفاظت از سرمایه‌های تولیدی و جلوگیری از تلفات احتمالی اهمیت ویژه‌ای دارد.

هشدار به دامداران؛ انتقال دام‌ها به مناطق مرتفع و امن

با توجه به احتمال طغیان رودخانه‌ها و جاری شدن روان‌آب‌ها، از دامداران و بهره‌برداران واحدهای دامداری خواسته شده است دام‌های خود را به مناطق مرتفع، امن و دور از مسیر جریان سیلاب منتقل کنند تا در صورت افزایش ناگهانی سطح آب، از گرفتار شدن دام‌ها در سیلاب و بروز تلفات جلوگیری شود.

همچنین پاک‌سازی مسیرهای آبرو و کانال‌های هدایت آب در اطراف دامداری‌ها باید در اولویت اقدامات پیشگیرانه قرار گیرد تا آب‌های سطحی امکان عبور مناسب داشته باشند و از تجمع آب و ورود آن به محل نگهداری دام‌ها جلوگیری شود.

ذخیره‌سازی آب آشامیدنی سالم و علوفه خشک به میزان کافی از دیگر توصیه‌های ضروری به دامداران است تا در صورت بروز آب‌گرفتگی یا اختلال در دسترسی به منابع تأمین، امکان تأمین نیازهای اولیه دام‌ها فراهم باشد.

انتقال نهاده‌های دامی، داروها، تجهیزات و ماشین‌آلات به نقاط مرتفع و ایمن نیز برای جلوگیری از خسارت به سرمایه‌های تولیدی ضروری است.

در کنار این اقدامات، دامداران باید استحکام سقف، دیوارها و حصارهای محل نگهداری دام را بررسی کنند و برای جلوگیری از ورود آب‌های سطحی و آلوده به جایگاه دام‌ها تدابیر لازم را در نظر بگیرند.

قطع برق و ایمن‌سازی تجهیزات برقی در مناطق در معرض آب‌گرفتگی نیز از اقداماتی است که می‌تواند از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کند.

ممنوعیت تردد در مسیرهای سیلابی و ضرورت گزارش خسارت‌ها

از دیگر توصیه‌های مهم به دامداران، خودداری از عبور دادن دام‌ها و وسایل نقلیه از رودخانه‌ها و مسیرهای سیلابی است؛ چراکه جریان آب در زمان بارندگی‌های شدید می‌تواند خطرآفرین باشد.

همچنین ورود به مناطق سیل‌زده تا زمان عادی شدن شرایط باید به‌طور جدی مورد اجتناب قرار گیرد.

در صورت وقوع خسارت یا مشاهده تلفات دامی نیز لازم است موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن به اداره دامپزشکی و جهاد کشاورزی اطلاع داده شود تا اقدامات و پیگیری‌های لازم انجام گیرد.

در این هشدار تأکید شده است که حفظ جان دامداران و دام‌ها در اولویت قرار دارد و بهره‌برداران باید ضمن جدی گرفتن هشدارهای هواشناسی، از هرگونه سهل‌انگاری در اجرای توصیه‌های ایمنی خودداری کنند.

هشدار به مزارع پرورش ماهی؛ خطر ورود سیلاب و گل‌ولای به استخرها

هم‌زمان با هشدارهای مربوط به واحدهای دامداری، به مدیران و بهره‌برداران مزارع پرورش ماهی نیز درباره احتمال آب‌گرفتگی، طغیان رودخانه‌ها و ورود سیلاب به استخرهای پرورش آبزیان هشدار داده شده است.

با توجه به حساسیت صنعت آبزی‌پروری و احتمال تلفات گسترده ماهیان در اثر ورود سیلاب و گل‌ولای، از بهره‌برداران خواسته شده است پیش از تشدید بارندگی‌ها، وضعیت زیرساخت‌ها و تجهیزات مزارع خود را بررسی و برای مقابله با شرایط اضطراری آمادگی لازم را فراهم کنند.

بررسی و مقاوم‌سازی دیواره استخرها و حوضچه‌های پرورش ماهی، پاک‌سازی مسیرهای ورودی و خروجی آب و کانال‌های زهکشی از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است. این اقدامات با هدف کاهش خطر تخریب دیواره‌ها، جلوگیری از ورود روان‌آب‌های آلوده و کنترل شرایط جریان آب در مزارع انجام می‌شود.

آماده‌باش تجهیزات و نظارت مستمر بر وضعیت استخرها

در بخش دیگری از توصیه‌های ایمنی اداره کل دامپزشکی لرستان به پرورش‌دهندگان ماهی، بر کنترل و ایمن‌سازی تجهیزات، دستگاه‌های هوادهی و پمپ‌های آب تأکید شده است.

همچنین بهره‌برداران باید راهکارهای لازم برای جلوگیری از ورود سیلاب و گل‌ولای به استخرها را پیش‌بینی کنند و تجهیزات اضطراری و برق پشتیبان را در دسترس داشته باشند.

نظارت مستمر بر سطح آب استخرها و شرایط جوی منطقه، انتقال تجهیزات و اقلام ارزشمند به نقاط مرتفع و ایمن و آمادگی برای مواجهه با آب‌گرفتگی از دیگر مواردی است که باید در برنامه پیشگیرانه مزارع پرورش ماهی قرار گیرد.

همچنین در صورت بروز هرگونه آب‌گرفتگی یا خسارت، اطلاع‌رسانی فوری به مراجع ذی‌ربط ضروری است تا امکان پیگیری و انجام اقدامات لازم فراهم شود.

پیشگیری؛ راهکار کاهش خسارت به سرمایه‌های تولیدی

با توجه به احتمال وقوع بارندگی‌های شدید و پیامدهای ناشی از سیلاب، اجرای توصیه‌های ایمنی در واحدهای دامداری و مزارع پرورش ماهی می‌تواند نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی داشته باشد.

حفاظت از جان دامداران، جلوگیری از تلفات دام و آبزیان و صیانت از تجهیزات و سرمایه‌های تولیدی، مستلزم آمادگی به‌موقع بهره‌برداران و توجه جدی به هشدارهای هواشناسی است؛ موضوعی که لازم است پیش از وقوع شرایط بحرانی و در سریع‌ترین زمان ممکن مورد توجه قرار گیرد.