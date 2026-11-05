به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی در آیین اختتامیه چهلمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشجویان که پیش از ظهر پنجشنبه به میزبانی دانشگاه قم برگزار شد، قرآن را محور شکل‌گیری دانشگاهی دانست که در عرصه‌های علمی و اجتماعی از آموزه‌های آن بهره می‌گیرد.

وی با خیرمقدم به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و هیئت همراه، از رئیس دانشگاه قم برای میزبانی این دوره از جشنواره قدردانی کرد.

رستمی، جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان را از جلوه‌های دانشگاه تراز در نظام جمهوری اسلامی ایران برشمرد و گفت: این رویداد از جشنواره‌های باسابقه دانشگاهی است که با حضور علاقه‌مندان در رشته‌های گوناگون برگزار می‌شود.

وی استقبال گسترده دانشجویان از جشنواره را از برکات انقلاب اسلامی دانست و بیان کرد: گستردگی رشته‌ها و همراهی دانشجویان، جایگاه این رویداد را در فضای دانشگاهی برجسته کرده است.

آموزه‌های قرآن باید در دانشگاه جاری باشد

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به تأکیدهای امام شهید درباره جایگاه قرآن در جامعه گفت: در دیداری خصوصی، یکی از فعالان قرآنی از آنچه کم‌توجهی به قرآن در جمهوری اسلامی می‌دانست، گلایه کرد، اما رهبر شهید با این ارزیابی موافق نبودند.

رستمی افزود: رهبر شهید یادآور شدند که اقدامات گسترده‌ای برای قرآن انجام شده است، هرچند هنوز تا رسیدن به جایگاه شایسته آن فاصله وجود دارد و نباید تلاش‌های صورت‌گرفته را نادیده گرفت و لازم است مسیر طی‌شده از گذشته تا امروز نیز در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه قرآن در جامعه حضور دارد، بر ضرورت گسترش جلوه‌های آن در زندگی مردم و عرصه‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا آموزه‌های قرآنی بیش از پیش در بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی دیده شود.

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در ادامه به تحولات اخیر و ایستادگی ملت ایران اشاره کرد و گفت: جامعه‌ای که با تکیه بر قرآن و تحت رهبری امام شهید به میدان آمده، عزت و کرامت خود را به نمایش گذاشته است.

وعده‌های قرآنی در حال تحقق است

رستمی با اشاره به آنچه تحقق وعده‌های قرآنی در تحولات منطقه‌ای و جهانی خواند، اظهار کرد: ملت ایران نشانه‌های این وعده‌ها را در عرصه‌های مختلف مشاهده می‌کند و این روند را باید در تحولات منطقه و جهان نیز دنبال کرد.

وی با تأکید بر ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان گفت: امام شهید در مواجهه با تهدیدهای آمریکا، بر پایدار ماندن جمهوری اسلامی تأکید داشتند و یادآور می‌شدند کسانی که پیش‌تر از پایان این نظام سخن گفته‌اند، از میان می‌روند، اما جمهوری اسلامی استوار باقی می‌ماند.

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، نقش ایران در تحولات سیاسی جهان را مورد توجه قرار داد و گفت: حتی مسئولان آمریکایی نیز به تأثیرگذاری ایران در تحولات سیاسی کشورشان اذعان می‌کنند، موضوعی که بیانگر تغییر جایگاه ملت ایران در معادلات جهانی است.

رستمی با اشاره به باور امام شهید به همراهی خداوند با مؤمنان افزود: ایشان همواره بر این باور تأکید داشتند و این اعتقاد در وجودشان راسخ بود.

وی همچنین پیام رهبر معظم انقلاب در هم‌عهدی با دانشجویان را مهم دانست و اظهار کرد: این پیام باید پیوسته مطالعه و یادآوری شود، چراکه آموزه‌های قرآن در آن بازتاب روشنی دارد.