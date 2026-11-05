به گزارش خبرگزاری مهر، هفته کتاب، فرصتی است تا کتاب‌های خوانده‌شده، دوباره به چرخه خوانش بازگردند و به‌دست کسانی برسند که منتظرشان هست؛ به همین مناسبت «پویش بزرگ اهدای کتاب» با مشارکت گروه های اجتماعی، داوطلبانه و بخش خصوصی در سطح استان تهران برگزار خواهد شد.

در همین راستا، با هدف ترویج سنت پسندیده اهدای کتاب؛ اقدامی ارزشمند در جهت توسعه فرهنگ مطالعه و ارتقای سرمایه فرهنگی جامعه؛ اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران از همه مؤسسات خیریه، سازمان‌های غیردولتی، تشکل‌های اجتماعی مردم‌نهاد، گروه‌های جهادی و داوطلبانه و سازمان‌های بخش خصوصی علاقه‌مند دعوت کرده است در این رویداد عظیم فرهنگی مشارکت کنند.

بر اساس این فراخوان، علاقه‌مندان می‌توانند با ثبت‌نام اولیه و تکمیل پرسشنامه برای برپایی ایستگاه جمع‌آوری کتاب در ساختمان‌های متعلق به تشکل یا سازمان خود اعلام آمادگی کنند تا هماهنگی‌های اجرایی لازم انجام شود.

مهلت ثبت‌نام و اعلام آمادگی در این پویش بزرگ خیرخواهانه تا ۱۹ آبان‌ماه بوده و متقاضیان می‌توانند با کلیک روی کلمه اینجا؛ ورود به نشانی https://survey.porsline.ir/s/Flgf۳DNK یا اسکن کیوآرکد زیر پرسشنامه را تکمیل نمایند.