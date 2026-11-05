به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله‌داد پیش از ظهر پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های شرکت برق منطقه‌ای گیلان اظهار کرد: همزمان با سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به استان، ۱۸ پروژه حیاتی و زیربنایی صنعت برق گیلان با اعتباری بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، به‌صورت برخط با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و مدیرعامل شرکت توانیر، در محل پست ۶۳/۲۰ کیلوولت GIS شهید میزبان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و تأمین برق حتی در شرایط سخت تحریمی و جنگی متوقف نشده است، افزود: شرکت برق منطقه‌ای گیلان با اجرای این ۱۸ پروژه، گام مهمی در مسیر تقویت زیرساخت‌های انرژی، ارتقای پایداری شبکه برق و فراهم‌سازی زمینه توسعه اقتصادی و صنعتی استان برداشته است.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اهمیت این طرح‌ها در تحقق اهداف صنعت برق کشور تصریح کرد: این پروژه‌ها با هدف ارتقای ظرفیت زیرساختی صنعت برق، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد مصرف‌کنندگان اجرا شده و نقش مؤثری در مسیر توسعه پایدار استان گیلان دارند.

اله‌داد با تأکید بر نقش زیرساخت‌های برق در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی استان گفت: توسعه شبکه برق از ارکان اساسی پشتیبانی از تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و ارتقای کیفیت خدمات عمومی است و اجرای پروژه‌های راهبردی برق در گیلان، اقدامی مؤثر در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای کشور به شمار می‌رود.

وی همچنین از اقدام آینده‌نگرانه شرکت برق منطقه‌ای گیلان در خرید زمین مورد نیاز برای احداث پست شهید میزبان در سال‌های گذشته قدردانی کرد و افزود: تأمین زمین برای احداث پست‌های برق هزینه‌های هنگفتی به همراه دارد و پیش‌بینی و خرید به‌موقع زمین برای اجرای این پروژه، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به رشد قابل توجه بار مصرف برق در گیلان به دلیل افزایش مهاجرت‌ها اظهار کرد: احداث پست شهید میزبان در مرکز ثقل بار استان، اقدامی مبتکرانه و هوشمندانه بوده که علاوه بر کاهش هزینه‌های احداث خطوط انتقال و فوق توزیع، میزان تلفات شبکه برق را نیز به مقدار قابل توجهی کاهش داده است.

اله‌داد با توصیف مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان به‌عنوان مدیری توانمند و باتجربه، سرعت اجرای پروژه پست شهید میزبان را قابل تقدیر دانست و گفت: این پروژه در مدت‌زمانی بسیار مناسب به اتمام رسید که جای قدردانی دارد.

وی با اشاره به موج جدید مهاجرت‌ها به استان گیلان به دلایل مختلف، بر ضرورت تسریع در توسعه زیرساخت‌های صنعت برق تأکید کرد و افزود: با توجه به افزایش جمعیت و رشد تقاضای مصرف، باید اقدامات عاجل و اثربخشی برای توسعه زیرساخت‌های برق استان در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت توانیر در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از ایثار و جانفشانی کارکنان نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: پست برق شهید میزبان به پاس گرامیداشت یاد و خدمات شهید آرمان میزبان، از شهدای نیروی انتظامی که در جریان انجام وظیفه و مقابله با سارقان سیم‌های برق به درجه رفیع شهادت نائل آمد، به نام این شهید والامقام نام‌گذاری شده است.