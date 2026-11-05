آتشپاد علی‌اصغر تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مانور مشترک امداد و نجات در انبار نفت سمنان خبر داد و اظهار کرد: این مانور با سناریوی وقوع حادثه در یکی از مخازن ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی و از طریق اعلام سامانه ۱۲۵ آغاز و نیروهای عملیاتی برای مدیریت شرایط اضطراری به محل اعزام شدند.

وی افزود: در جریان این تمرین، وقوع حادثه در مخزن شماره ۱۷ انبار نفت اعلام شد و بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی به صورت همزمان در محل حاضر شدند و عملیات امدادی و ایمن‌سازی را آغاز کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی سمنان با اشاره به اقدامات انجام شده در این مانور بیان کرد: تیم‌های عملیاتی پس از حضور در محل، ضمن ایمن‌سازی محدوده حادثه، اقدامات لازم برای خنک‌سازی مخازن مجاور را انجام دادند تا از گسترش احتمالی حادثه و سرایت آتش به سایر بخش‌ها جلوگیری شود.

تاج آبادی با بیان اینکه مراکز ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی از جمله مراکز حساس و پرخطر محسوب می‌شوند، تصریح کرد: آمادگی نیروهای امدادی برای مقابله با حوادث احتمالی در چنین مجموعه‌هایی اهمیت ویژه‌ای دارد و برگزاری مانورهای مشترک می‌تواند توان عملیاتی دستگاه‌ها را در شرایط واقعی افزایش دهد.

وی هدف از اجرای این تمرین را ارزیابی زمان پاسخ‌گویی، شناسایی نقاط قوت و ضعف، ارتقای مهارت نیروهای عملیاتی و تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های امدادی عنوان کرد و افزود: نتایج این مانور در قالب گزارش ارزیابی بررسی می‌شود تا از آن برای اصلاح برنامه‌های عملیاتی و آموزشی استفاده شود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی سمنان همچنین با قدردانی از همکاری شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و سایر دستگاه‌های امدادی تأکید کرد: تداوم این تمرین‌ها نقش موثری در افزایش آمادگی مجموعه‌های امدادی و کاهش خطرات ناشی از حوادث در مراکز حساس و زیرساختی دارد.